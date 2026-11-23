Смартфон вместо детства: Учителей научат замечать опасную зависимость у школьников
Минздрав подготовит рекомендации по выявлению зависимости детей от гаджетов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Министерству здравоохранения России поручили разработать рекомендации, которые помогут педагогам и медицинским психологам выявлять ранние признаки зависимости детей от смартфонов, планшетов и других цифровых устройств. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Минздраву разработать методические рекомендации для педагогических работников и медицинских психологов по выявлению факторов риска и ранних признаков зависимого поведения от использования цифровых устройств среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Новые методические материалы должны помочь специалистам обращать внимание на тревожные изменения в поведении детей, связанные с использованием гаджетов. Речь идёт о раннем выявлении возможной проблемы, а не о введении запрета на смартфоны.
Отдельный блок рекомендаций подготовят для родителей и воспитателей детских садов. Эту работу поручили совместно провести Минпросвещения, Минздраву и Роспотребнадзору. В документах планируется разъяснить, как правильно использовать цифровые устройства при взаимодействии с младенцами и детьми младшего дошкольного возраста. Особое внимание уделят вопросам безопасного обращения с гаджетами в раннем детстве.
Ранее Life.ru сообщал, что педиатры всё чаще сталкиваются с тревожностью, нарушениями сна и зависимостью от гаджетов у детей. Специалисты Сеченовского университета отметили, что за последние годы изменился характер жалоб, с которыми родители обращаются к детским врачам. Помимо традиционных заболеваний, всё чаще возникают вопросы, связанные с эмоциональным состоянием ребёнка и его цифровыми привычками.