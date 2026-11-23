Министерству здравоохранения России поручили разработать рекомендации, которые помогут педагогам и медицинским психологам выявлять ранние признаки зависимости детей от смартфонов, планшетов и других цифровых устройств. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву разработать методические рекомендации для педагогических работников и медицинских психологов по выявлению факторов риска и ранних признаков зависимого поведения от использования цифровых устройств среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Новые методические материалы должны помочь специалистам обращать внимание на тревожные изменения в поведении детей, связанные с использованием гаджетов. Речь идёт о раннем выявлении возможной проблемы, а не о введении запрета на смартфоны.

Отдельный блок рекомендаций подготовят для родителей и воспитателей детских садов. Эту работу поручили совместно провести Минпросвещения, Минздраву и Роспотребнадзору. В документах планируется разъяснить, как правильно использовать цифровые устройства при взаимодействии с младенцами и детьми младшего дошкольного возраста. Особое внимание уделят вопросам безопасного обращения с гаджетами в раннем детстве.