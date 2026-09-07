Ребёнок в Израиле попал в реанимацию после заражения поражающей мозг амёбой

В Израиле девятилетний мальчик оказался в тяжёлом состоянии из-за редкой инфекции мозга, которую вызывает амёба Naegleria fowleri. Ребёнка госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщили в Минздраве страны.

Первоначальное эпидемиологическое расследование показало, что примерно за неделю до госпитализации мальчик купался в Тивериадском озере, также известном как Галилейское море и озеро Кинерет.

Naegleria fowleri обитает в тёплой пресной воде. Инфекция может развиться после попадания воды в нос: оттуда амёба способна проникнуть в мозг и вызвать амёбный менингоэнцефалит.

Минздрав Израиля характеризует заболевание как редкое и отмечает его высокую смертность. Во всём мире зарегистрировано менее 500 таких случаев. Два из них выявили в США в 2025 году, ещё три случая за последние годы зафиксировали в Израиле.

На ранних этапах инфекция может проявляться головной болью, повышенной температурой, тошнотой и рвотой. Среди возможных симптомов также отмечаются рассеянность, нарушения равновесия и галлюцинации.

После выявления нового случая израильский Минздрав призвал отдыхающих на пляжах Тивериадского озера не допускать попадания воды в нос во время ныряния и прыжков. В ведомстве рекомендуют закрывать нос руками либо использовать специальный зажим.

Ранее Life.ru писал, что в Луизиане восьмилетняя девочка умерла после заражения амёбой Naegleria fowleri. Предположительно, она подхватила инфекцию во время купания в озере Клейборн. Ребёнка госпитализировали 15 августа, однако спустя неделю девочка скончалась из-за тяжёлого поражения мозга.