«Ребят, смотрите, какой сом!»: Рыбак из Орска устроил презентацию улова перед камерой домофона

Житель Орска Оренбургской области нашёл необычный способ хвастаться рыбацкими трофеями. Вместо привычной съёмки на телефон мужчина показывает свой улов прямо в камеру подъездного домофона. На этот раз главным героем его импровизированного репортажа стал крупный сом.

Кадры необычной презентации опубликовали в соцсетях. На записи рыбак демонстрирует внушительную добычу перед объективом домофона, фактически превратив устройство для связи с жильцами в собственную видеостудию.

Рыбак из Орска похвастался огромным сомом перед камерой домофона. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renattatarin444

Причём это далеко не первый подобный выход мужчины в эфир. Ранее он таким же способом показывал пойманного судака. Судя по всему, общение с камерами домофонов уже стало для орчанина своеобразным форматом видеоблога.