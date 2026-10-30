«Ребят, смотрите, какой сом!»: Рыбак из Орска устроил презентацию улова перед камерой домофона
Рыбак из Орска похвастался огромным сомом перед камерой домофона
Житель Орска Оренбургской области нашёл необычный способ хвастаться рыбацкими трофеями. Вместо привычной съёмки на телефон мужчина показывает свой улов прямо в камеру подъездного домофона. На этот раз главным героем его импровизированного репортажа стал крупный сом.
Кадры необычной презентации опубликовали в соцсетях. На записи рыбак демонстрирует внушительную добычу перед объективом домофона, фактически превратив устройство для связи с жильцами в собственную видеостудию.
Рыбак из Орска похвастался огромным сомом перед камерой домофона. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renattatarin444
Причём это далеко не первый подобный выход мужчины в эфир. Ранее он таким же способом показывал пойманного судака. Судя по всему, общение с камерами домофонов уже стало для орчанина своеобразным форматом видеоблога.
Ранее Life.ru рассказывал, как 17-летний петербуржец выловил в реке Волхов сома весом около 80 килограммов и длиной 223 сантиметра. Чтобы вытащить гиганта на берег, потребовалось около получаса. После фотосессии рыбу отпустили обратно в воду.
Рыбак из Орска похвастался огромным сомом перед камерой домофона. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renattatarin444