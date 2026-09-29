«‎Речь идёт о выживании»: Родной город Зеленского охватила паника после остановки заводов

Ситуация в Кривом Роге стала одной из самых тяжёлых на Украине за пределами зоны боевых действий, заявил глава совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, несколько крупнейших предприятий в родном городе Владимира Зеленского остановили работу. Среди них — «АрселорМиттал Кривой Рог», Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты, а также Криворожский железорудный комбинат. Остальные крупные производства, как уточнил Вилкул, работают лишь на часть довоенных мощностей.

«Речь не идёт о развитии. Речь идёт о выживании. Сейчас нужно выжить», — приводит слова чиновника украинское издание УНИАН.

Глава совета обороны города также сообщил о снижении налоговых поступлений. Из-за этого власти Кривого Рога планируют сократить бюджетные расходы и приостановить ряд проектов. Вилкул отметил, что прогноз на следующий год остаётся сложным.

Ранее Life.ru писал со ссылкой на Минобороны РФ, что пожары возникли на нескольких объектах промышленной и энергетической инфраструктуры Украины после комбинированного ракетно-дронового удара. В числе промышленных объектов, которые стали целями ударов, называются Криворожский металлургический комбинат, Павлоградский химзавод и Кременчугский НПЗ.