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Регион
Опубликовано 3 сентября, 09:15

Речи о национализации активов в России нет, заявил Путин

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не рассматривают вопрос о национализации активов. Его слова прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Никакой речи не идёт о национализации активов. Это не поможет, и быть этого в принципе не может», — сказал глава государства.

По словам Путина, ситуация связана не с планами передачи предприятий государству, а с конкретными случаями, когда отдельные компании не выполняют свои обязательства.

Президент отметил, что тема вызывает беспокойство у представителей бизнеса, однако подчеркнул, что предприниматели понимают причины происходящего.

«Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. При чём здесь? Вообще ни о чём. В мыслях не было государству что-то национализировать», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что у предприятий нефтегазовой сферы ранее не было обязательств самостоятельно обеспечивать защиту своих объектов средствами противовоздушной обороны.

Путин подписал указ о мерах безопасности на объектах критической инфраструктуры
Путин подписал указ о мерах безопасности на объектах критической инфраструктуры

Тема возможной национализации активов возникла после обсуждения новых мер защиты критической инфраструктуры. Ранее Life.ru рассказывал, что указ о временном управлении предприятиями не предусматривает смену формы собственности: речь идёт о точечных мерах в отношении объектов, где собственники не обеспечили безопасность или восстановление работы.

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Наталья Демьянова
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