Речи о национализации активов в России нет, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не рассматривают вопрос о национализации активов. Его слова прозвучали на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Никакой речи не идёт о национализации активов. Это не поможет, и быть этого в принципе не может», — сказал глава государства.

По словам Путина, ситуация связана не с планами передачи предприятий государству, а с конкретными случаями, когда отдельные компании не выполняют свои обязательства.

Президент отметил, что тема вызывает беспокойство у представителей бизнеса, однако подчеркнул, что предприниматели понимают причины происходящего.

«Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. При чём здесь? Вообще ни о чём. В мыслях не было государству что-то национализировать», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что у предприятий нефтегазовой сферы ранее не было обязательств самостоятельно обеспечивать защиту своих объектов средствами противовоздушной обороны.

Тема возможной национализации активов возникла после обсуждения новых мер защиты критической инфраструктуры. Ранее Life.ru рассказывал, что указ о временном управлении предприятиями не предусматривает смену формы собственности: речь идёт о точечных мерах в отношении объектов, где собственники не обеспечили безопасность или восстановление работы.