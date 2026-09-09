Речи о повышении налогов из-за показателей бюджета не идёт, заявил Песков

овышение налогов из-за нынешних бюджетных показателей не обсуждается. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, может ли дефицит бюджета привести к увеличению налоговой нагрузки. Песков ответил, что такой вопрос на повестке не стоит.

«Об этом речи не шло», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Он также обратил внимание, что показатель дефицита бюджета является подвижной величиной.

По словам Пескова, эта цифра может меняться, поэтому сама по себе не должна становиться поводом для опасений. Каких-либо решений о повышении налогов в связи с текущими бюджетными показателями, согласно его словам, не обсуждалось.

Ранее Песков заявил, что макроэкономическая стабильность в России обеспечена, несмотря на текущий дефицит бюджета. По его словам, показатель дефицита является подвижной величиной и его нынешний уровень не должен вызывать сильной обеспокоенности.