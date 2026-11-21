Речной Годзилла на крючке: В Москве выловили гигантского сома весом 27 кг
Из Москвы-реки выловили гигантского сома весом 27 килограммов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moscow_fishing_club
Огромного сома весом 27 килограммов выловили в Москве-реке неподалёку от Южного речного вокзала. Необычный улов достался одному из участников соревнований московского клуба любителей рыбалки.
В Москве-реке поймали сома весом 27 килограммов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moscow_fishing_club
Рыба внушительных размеров попалась на крючок во время состязаний. Рыбаку удалось вытащить речного гиганта, который оказался одним из самых заметных трофеев рыболовного мероприятия. Счастливчик устроил небольшую фотосессию со своим уловом. Однако забирать сома домой не стал — после памятных снимков огромную рыбу отпустили обратно в Москву-реку.
Ранее Life.ru рассказывал о 17-летнем рыбаке, поймавшем 80-килограммового сома в реке Волхов. Петербургский школьник Филипп вытащил рыбу длиной 223 сантиметра, потратив на борьбу с ней около получаса. После взвешивания и фотографирования юноша также отпустил гиганта обратно в реку.