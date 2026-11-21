Огромного сома весом 27 килограммов выловили в Москве-реке неподалёку от Южного речного вокзала. Необычный улов достался одному из участников соревнований московского клуба любителей рыбалки.

В Москве-реке поймали сома весом 27 килограммов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moscow_fishing_club

Рыба внушительных размеров попалась на крючок во время состязаний. Рыбаку удалось вытащить речного гиганта, который оказался одним из самых заметных трофеев рыболовного мероприятия. Счастливчик устроил небольшую фотосессию со своим уловом. Однако забирать сома домой не стал — после памятных снимков огромную рыбу отпустили обратно в Москву-реку.