Тысячи мелких рыб одновременно выпрыгнули из воды на причал рыболовного порта Калета-де-Велес на юге Испании. Необычное происшествие, которое продолжалось около 20 минут, попало на видео. По предварительной версии, рыбы пытались спастись от морского хищника, сообщает издание Diario Sur.

Тысячи рыб выпрыгнули из моря на берег в Испании, спасаясь от хищника. Видео © X / AxarquiaPlus

Инцидент произошёл 15 ноября недалеко от Малаги. Огромный косяк внезапно устремился к берегу, после чего рыбы начали массово выскакивать на бетонный причал и падать среди рыболовных сетей. Очевидцы сняли происходящее на камеры телефонов.

Представитель местной гильдии рыбаков Мари Кармен Навас предположила, что причиной такого поведения могло стать преследование тунца. Не исключается и появление небольшой акулы, однако точно установить, какое животное напугало косяк, пока не удалось.

На берегу рыбы столкнулись с новой опасностью: на них набросились чайки. Сотрудники порта и случайные прохожие принялись собирать уцелевших особей и бросать обратно в море. Однако часть выбросившихся рыб погибла.

Как уточнили местные рыбаки, речь идёт о небольших рыбах, семейства сельдевых, родственных сардинам. Их преимущественно используют в качестве наживки, поскольку они не отличаются высокими вкусовыми качествами.

Ранее Life.ru сообщал о массовой гибели сардины иваси у берегов Приморья. В районе села Зарубино обнаружили большое количество погибшей рыбы. По словам местного рыбака, после резкого похолодания воды сардина испытала температурный шок, а скоплением ослабленных особей воспользовался тунец, загнавший косяки ближе к берегу.