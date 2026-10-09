Редкий разрушительный двойной смерч сняли на видео у берегов Италии

Редкий двойной торнадо сформировался над морем у западного побережья Сицилии, после чего мощный вихрь обрушился на сушу, повредив здания и автомобили. О последствиях удара стихии сообщает итальянская газета La Sicilia.

На западное побережье Сицилии обрушился редкий двойной торнадо. Видео © Х / Nahel Belgherze; Х / Nahel Belgherze

Непогода застала школьников прямо во время занятий. В нескольких учебных заведениях выбило окна, а фасады получили повреждения. Несколько детей пострадали, отделавшись лёгкими травмами и ушибами.

Наибольший ущерб пришёлся на окрестности городов Марсала и Петрозино. Там воздушный поток разрушил сельскохозяйственные склады и повалил деревья. Некоторые машины оказались выброшены на обочины дорог или в придорожные канавы.

Ранее Life.ru рассказывал о мощном шторме в итальянском городе Форли, где ветер перевернул несколько легкомоторных самолётов. Из-за непогоды местный аэропорт пришлось временно закрыть. Порывы превышали 100 километров в час, повреждения также получили линии электропередачи, а на улицах были повалены деревья.