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Опубликовано 9 октября, 16:22

Редкий разрушительный двойной смерч сняли на видео у берегов Италии

Редкий двойной смерч обрушился на побережье Италии и вызвал разрушения

На западное побережье Сицилии обрушился редкий двойной торнадо. Обложка © Х / Nahel Belgherze

На западное побережье Сицилии обрушился редкий двойной торнадо. Обложка © Х / Nahel Belgherze

Редкий двойной торнадо сформировался над морем у западного побережья Сицилии, после чего мощный вихрь обрушился на сушу, повредив здания и автомобили. О последствиях удара стихии сообщает итальянская газета La Sicilia.

На западное побережье Сицилии обрушился редкий двойной торнадо. Видео © Х / Nahel Belgherze; Х / Nahel Belgherze

Непогода застала школьников прямо во время занятий. В нескольких учебных заведениях выбило окна, а фасады получили повреждения. Несколько детей пострадали, отделавшись лёгкими травмами и ушибами.

Наибольший ущерб пришёлся на окрестности городов Марсала и Петрозино. Там воздушный поток разрушил сельскохозяйственные склады и повалил деревья. Некоторые машины оказались выброшены на обочины дорог или в придорожные канавы.

Число пострадавших из-за смерча во Франции достигло 39, разрушено 300 домов
Число пострадавших из-за смерча во Франции достигло 39, разрушено 300 домов

Ранее Life.ru рассказывал о мощном шторме в итальянском городе Форли, где ветер перевернул несколько легкомоторных самолётов. Из-за непогоды местный аэропорт пришлось временно закрыть. Порывы превышали 100 километров в час, повреждения также получили линии электропередачи, а на улицах были повалены деревья.

Больше новостей о природных катастрофах, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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