Регионы РФ c 1 января смогут передавать Соцфонду функции выплат пособий

Российские регионы с 1 января 2027 года смогут передавать территориальным органам Социального фонда функции по выплате отдельных пособий, субсидий и других мер поддержки. Соответствующее постановление приняло Правительство РФ.

Речь идёт о денежных выплатах, предусмотренных нормативными правовыми актами самих субъектов страны. Передача полномочий не будет происходить автоматически. Для этого региону потребуется заключить соответствующее соглашение с Социальным фондом. Кроме того, в бюджете субъекта должны быть предусмотрены средства на такие выплаты.

Ещё одним условием станет интеграция региональных информационных систем с Единой централизованной цифровой платформой в социальной сфере. Таким образом, с начала 2027 года субъекты РФ получат возможность передавать организацию отдельных региональных социальных выплат территориальным подразделениям СФР при соблюдении установленных требований.

А ранее в России предложили пересмотреть принцип назначения детских выплат и отказаться от жёсткой привязки к доходам семьи. В ГД выступили с идеей ввести базовую выплату на ребёнка для всех родителей.