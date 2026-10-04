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Регион
Опубликовано 4 октября, 14:09

Реки вышли из берегов: Мощные ливни в Каталонии привели к гибели двух человек

Два человека погибли и один пропал без вести из-за сильных ливней в Каталонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joa Souza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joa Souza

Два человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести после сильных ливней в испанской Каталонии. Об этом сообщает газета El País.

«Непогода привела к смерти двух человек в [муниципалитетах] Тордере и Монторнес-дель-Вальесе в Барселоне», — отмечает издание.

Сильные осадки привели к подтоплению ряда дорог и резкому подъёму воды в реках. Стихия затронула сразу несколько районов автономного сообщества. Ещё одного человека разыскивают в муниципалитете Пинеда-де-Мар.

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Ранее Life.ru рассказывал, как мощный шторм затопил испанскую Валенсию и превратил улицы города в бурные потоки. Тогда короткий, но интенсивный ливень вызвал серьёзные подтопления, а вода местами доходила до половины автомобильного колеса.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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