Реки вышли из берегов: Мощные ливни в Каталонии привели к гибели двух человек

Два человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести после сильных ливней в испанской Каталонии. Об этом сообщает газета El País.

«Непогода привела к смерти двух человек в [муниципалитетах] Тордере и Монторнес-дель-Вальесе в Барселоне», — отмечает издание.

Сильные осадки привели к подтоплению ряда дорог и резкому подъёму воды в реках. Стихия затронула сразу несколько районов автономного сообщества. Ещё одного человека разыскивают в муниципалитете Пинеда-де-Мар.

Ранее Life.ru рассказывал, как мощный шторм затопил испанскую Валенсию и превратил улицы города в бурные потоки. Тогда короткий, но интенсивный ливень вызвал серьёзные подтопления, а вода местами доходила до половины автомобильного колеса.