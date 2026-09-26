Релакс за решёткой: Ярославская колония закупит кресла с массажем за 128 тысяч

Исправительная колония № 1 в Ярославской области заказала три кресла для комнаты психологической разгрузки. Сведения о контракте с местной компанией «Сбыттехпром» размещены на сайте госзакупок, пишет «Ярньюс».

Самое дорогое кресло обойдётся в 92 тысячи рублей. Согласно документации, в нём предусмотрены пять режимов массажа, подогрев и встроенные динамики.

Ещё два кресла со столиками для ноутбуков стоят вместе 36 тысяч рублей. Их изготовят из берёзовой фанеры и обтянут тканью «Оксфорд». Общая стоимость трёх изделий составляет 128 тысяч рублей.

Поставить мебель по адресу колонии должны до конца следующей недели. В документации она предназначена для комнаты психологической разгрузки.

В 2022 году региональное УФСИН сообщало, что такие комнаты действуют в его учреждениях. Там проводят тренинги, семинары, мастер-классы и индивидуальные консультации.

Ранее сообщалось, что в российских СИЗО могут появиться камеры с улучшенными условиями. С такой инициативой выступил глава Минюста Константин Чуйченко. По его словам, условия в следственных изоляторах должны быть более гуманными, чем в исправительных колониях.