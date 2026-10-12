Религиовед Иванишко предупредил о сектантских признаках в аниме и манге
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В России распространяются аниме и манга с признаками сектантской пропаганды, способные привлекать несовершеннолетних к запрещённым религиозным объединениям. Об этом заявил судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко на конференции «Межрелигиозный диалог на Урале» в Екатеринбурге.
Специалист предупредил, что некоторые произведения японской массовой культуры связаны с конкретными религиозными организациями. Часть таких объединений уже подпадает под действующие в России ограничения. При этом тематические комиксы и журналы продолжают распространяться и привлекать внимание подростков.
«Но ряд журналов аниме и манга, которые пропагандируют некоторые организации, пока присутствуют на территории страны. Они интересные и красочные, поэтому привлекательны для молодёжи», — отметил Иванишко.
Религиовед объяснил, что элементы популярной культуры могут использоваться для воздействия на несовершеннолетних. По его словам, отдельные произведения связаны с группами сатанинской* направленности. Внешняя привлекательность такого контента, как подчеркнул эксперт, делает его особенно интересным для молодой аудитории.
Иванишко также напомнил о решении Верховного суда РФ, которым запрещено международное движение сатанизма*. Ограничения распространяются в том числе на связанную с ним символику и продукцию. При этом специалист обратил внимание, что некоторые материалы, затрагивающие соответствующую тематику, по-прежнему доступны в России.
Ранее Life.ru сообщалось, что учёные проанализировали исследования о парасоциальных отношениях с аниме-героями. Иногда вымышленный персонаж становится для человека не просто развлечением, а безопасной эмоциональной тренировкой, и такая привязанность может работать по-разному.
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*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.