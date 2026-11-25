Рельсы в клочья: Российские силы выжгли два локомотива с техникой ВСУ
ВС РФ 25 ноября уничтожили два локомотива с техникой ВСУ в Днепропетровске
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Российские войска поразили два железнодорожных локомотива в Днепропетровске. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки вооружения и военной техники украинской армии.
Кроме того, в ночь на 25 ноября российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Запорожье и Зеленодольске Днепропетровской области. Как уточнили в оборонном ведомстве, оба объекта обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.
Напомним, двумя днями ранее ВС РФ поразили ещё два железнодорожных локомотива в районе станции Днепродзержинск. По информации Минобороны, их также задействовали в перевозках вооружения и военной техники для ВСУ.