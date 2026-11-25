Российские войска поразили два железнодорожных локомотива в Днепропетровске. По данным Минобороны РФ, их использовали для перевозки вооружения и военной техники украинской армии.

Кроме того, в ночь на 25 ноября российские военные нанесли удары по электроподстанциям в Запорожье и Зеленодольске Днепропетровской области. Как уточнили в оборонном ведомстве, оба объекта обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.