Ремонт откладывают: Рынок стройматериалов и товаров для дома потерял 4,7% за полгода

Российский рынок товаров для строительства и ремонта в январе — июне 2026 года сократился на 4,7% в денежном выражении, до 3,9 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline. Участники рынка связывают спад с сокращением ремонтных работ у населения и экономией бизнеса.

Одним из главных препятствий остаются дорогие кредиты, считает коммерческий директор «Лемана Про» Наталья Новикова. По её словам, покупатели откладывают масштабные ремонты и ограничиваются отдельными необходимыми работами.

Совокупный оборот крупнейших компаний снизился на 2%, до 521,1 млрд рублей. У «Дом Ленты», бывшей OBI, продажи сократились на 24,3%, у «Максидома» — на 9,6%, у «Петровича» — на 3,1%, у «Лемана Про» — на 1%. Рост среди рассмотренных профильных ретейлеров показали «ВсеИнструменты.ру» — на 3,2%. Директор компании по работе с инвесторами Алексей Лукьянов ожидает, что по итогам года оборот увеличится примерно на 5%. В АКОРТ отмечают, что после наиболее заметного спада в начале года спрос с весны поддерживают сезонные товары.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует по итогам 2026 года снижение физических объёмов продаж более чем на 5%. В деньгах рынок, по его оценке, может прибавить около 2%, однако такой рост не компенсирует инфляцию. Дополнительными сдерживающими факторами он называет ограниченную доступность ипотеки и экономию компаний на отделке офисов.

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