В России могут отменить обязательные счётчики тепла в части новостроек

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не устанавливать индивидуальные счётчики тепла в части новостроек. Речь идёт о многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления, где монтаж таких устройств технически невозможен.

При этой системе трубы проходят через все этажи, а каждая батарея в квартире подключена к отдельному стояку. Их количество обычно составляет от трёх до восьми, поэтому единого входа тепла в помещение нет. Из-за такой конструкции установить обычный прибор учёта на всю жилплощадь затруднительно.

Вместо него на радиаторах можно разместить специальные распределители, которые определяют долю потреблённой тепловой энергии. Общий расход фиксирует коллективный счётчик на входе в здание. Затем полученный объём распределяют между квартирами с учётом показаний этих устройств.

Авторы инициативы объяснили необходимость поправок различиями в требованиях к новостройкам и домам после капитального ремонта. Сейчас обязательность установки оборудования регулируется по-разному, что создаёт правовую неопределённость. Изменения призваны устранить противоречие и сохранить возможность рассчитывать плату за отопление с учётом фактического потребления.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов раскрыл, что сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно, отказавшись от ряда необязательных строк в квитанциях. Речь идёт о радиоточке, домовой телевизионной антенне, домашнем телефоне и некоторых других сервисах. В список также входят добровольное страхование жилья, если оно идёт отдельной строкой и договор не подписывался, услуги консьержа, шлагбаума или домофона — но только при условии, что общего собрания собственников не было.