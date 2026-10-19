«ЖКХ, вы чё творите?»: Уфимке выставили счёт за коммуналку на 12,7 млн рублей

Жительница Уфы получила коммунальный счёт на 12 729 550 рублей вместо привычных нескольких тысяч. Причём многомиллионная задолженность появилась после перерасчёта, от которого девушка ожидала совсем другого результата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жительнице Уфы начислили 12,7 млн рублей за коммунальные услуги. Фото © Telegram / Baza

Необычная платёжка пришла Марии, проживающей в двухкомнатной квартире на Владивостокской улице. Обычно коммунальные услуги обходились ей в 3,5–6 тысяч рублей ежемесячно, а в последнее время девушка даже вносила немного больше положенного.

Поэтому за октябрь уфимка рассчитывала получить перерасчёт в свою пользу. Однако система автоматически насчитала ей долг почти в 13 миллионов рублей. При этом тариф на вывоз мусора остался прежним.

Увидев внушительную сумму, Мария сразу связалась с управляющей компанией. Там пообещали разобраться в ситуации и попросили пока не торопиться с оплатой неожиданного счёта.

Ранее Life.ru рассказывал о причинах завышенных начислений за электричество. Эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова объясняла, что неисправный или просроченный счётчик может привести к переходу на расчёты по нормативу, который нередко превышает фактическое потребление. При этом депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснял порядок снижения платы при несвоевременной замене электросчётчика. Для этого собственнику необходимо официально зафиксировать нарушение. Кроме того, юрист Михаил Лаврухин напоминал о субсидиях и льготах на оплату ЖКУ, которые позволяют отдельным категориям граждан компенсировать часть коммунальных расходов.