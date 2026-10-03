Ремонт ванной может обернуться переделкой: Есть шесть ошибок, которые дорого обходятся

Ошибки при ремонте ванной могут привести к протечкам, вскрытию плитки и повторной отделке. О типичных недочётах «Газете.Ru» рассказал Иван Хорошев, руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС». Одна из самых затратных проблем — экономия на трубах и соединениях, которые затем закрывают отделкой.

«Если обнаружится протечка в скрытом соединении, расходы складываются не только из стоимости ремонта системы. Может потребоваться демонтаж плитки, сантехники или мебели, а затем восстановление отделки», — предупредил эксперт.

Не менее важна гидроизоляция: защитный слой должен быть непрерывным, в том числе в углах, возле труб и на стыке пола со стенами. Плитка не заменяет гидроизоляцию. Ещё до начала работ нужно рассчитать перенос сантехники с учётом стояков, длины коммуникаций и уклона канализационных труб.

Хорошев также советует покупать сантехнику после точных замеров, учитывая будущую толщину выравнивающего слоя, клея и плитки. Для счётчиков, фильтров и кранов необходимо оставить доступ, а при сверлении стен — заранее выяснить, где проходят трубы и проводка.

Чтобы не повредить коммуникации, эксперт рекомендует до отделки сфотографировать разводку, привязав её расположение к углам. На квалифицированном монтаже сложного оборудования лучше не экономить, а сократить бюджет можно за счёт более доступной плитки или простой раскладки.

«Главный принцип — экономить на том, что легко заменить. Зеркало или мебель можно обновить без демонтажа ванной. А коммуникации и гидроизоляцию лучше сразу сделать надежно», — заключил Хорошев.

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