РЭН-2026 собрала более 5300 представителей из 66 стран

Более 5300 представителей из 66 государств уже принимают участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2026», который открылся в Москве, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков.

По его словам, масштабное зарубежное представительство свидетельствует о сохраняющемся интересе к энергетическому сотрудничеству с Россией.

«Такая широкая география подтверждает высокий международный интерес к диалогу с Россией по вопросам развития энергетики», — подчеркнул Кобяков.

Советник президента отметил, что даже в условиях меняющейся геополитической обстановки Россия продолжает занимать ведущие позиции на мировом энергетическом рынке. Страна укрепляет взаимодействие с иностранными партнёрами и развивает существующие деловые связи. При этом международному сообществу приходится искать ответы на новые отраслевые вызовы.

Российская энергетическая неделя предоставляет возможность для прямого обсуждения актуальных отраслевых вопросов, поиска совместных решений и укрепления деловых связей», — отметил Кобяков.

Ранее Life.ru рассказывал о деловой программе РЭН-2026. Участникам предстоит обсудить перспективы нефтегазовой отрасли, развитие новых источников энергии и технологические решения для топливно-энергетического комплекса. Отдельное внимание уделят роботизации, обеспечению удалённых территорий энергией и подготовке специалистов.