РЕН ТВ: Мать найденной у мусорных баков девочки напала на полицейскую в Самаре

23-летняя мать двухмесячной девочки, найденной в коляске возле мусорных баков в Самаре, напала на инспектора по делам несовершеннолетних. По данным РЕН ТВ, женщина применила насилие к сотруднице полиции 27 октября непосредственно в отделе во время разбирательства.

Телеканал утверждает, что женщину задержали и предъявили ей обвинения по трём статьям, связанным с оставлением ребёнка в опасности, неисполнением родительских обязанностей и применением насилия к представителю власти.

В региональном МВД ранее сообщили, что ещё 25 октября женщину доставили в отдел полиции, где медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. На неё составили административные протоколы, а ребёнка передали прибывшему отцу.