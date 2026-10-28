РЕН ТВ: Мать найденной у мусорных баков девочки напала на полицейскую в Самаре
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
23-летняя мать двухмесячной девочки, найденной в коляске возле мусорных баков в Самаре, напала на инспектора по делам несовершеннолетних. По данным РЕН ТВ, женщина применила насилие к сотруднице полиции 27 октября непосредственно в отделе во время разбирательства.
Телеканал утверждает, что женщину задержали и предъявили ей обвинения по трём статьям, связанным с оставлением ребёнка в опасности, неисполнением родительских обязанностей и применением насилия к представителю власти.
В региональном МВД ранее сообщили, что ещё 25 октября женщину доставили в отдел полиции, где медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. На неё составили административные протоколы, а ребёнка передали прибывшему отцу.
Напомним, после этого младенца обнаружили возле мусорных баков в Самаре. Школьники заметили оставленную без присмотра коляску вечером 26 октября у дома на улице Победы. Внутри находились детское питание, подгузники и ёмкость с тёплой водой. На место вызвали полицию, а к выяснению обстоятельств подключились социальные службы. Девочку доставили в больницу. По информации полиции, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители установили местонахождение обоих родителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Прокуратура Самарской области организовала проверку и взяла расследование на контроль.