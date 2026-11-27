В Подмосковье задержали 41-летнего основателя детской футбольной команды FC LIBERTY. Мужчине предъявили обвинение в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних воспитанников, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина на протяжении трёх лет развивал футбольный медиапроект, организовывал бесплатные тренировки и встречи с профессиональными спортсменами. В команде занимались 68 детей в возрасте от 9 до 15 лет.

Как утверждает РЕН ТВ, первые эпизоды, фигурирующие в деле, относятся к июлю. Всего телеканал сообщает как минимум о шести предполагаемых эпизодах в отношении одного из воспитанников.

Весной команда FC LIBERTY вышла в финал детской футбольной медиалиги. По словам основателя проекта, видеоролики с участием юных спортсменов набрали более 20 миллионов просмотров.

Мужчину задержали по месту жительства. Во время обыска, по информации телеканала, правоохранители изъяли электронные носители информации.

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