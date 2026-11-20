Россия забыла целую группу овощей, которые прекрасно приспособлены к нашему климату, не требуют дорогих теплиц и способны давать хороший урожай даже там, где теплолюбивым культурам приходится несладко. Репа, брюква, чёрная редька, пастернак, турнепс, топинамбур и некоторые старинные листовые культуры заслуживают возвращения на наши поля и кухни, рассказал Life.ru эколог Илья Рыбальченко.

Но здесь есть важный экономический нюанс: дешевле вырастить — не всегда означает дешевле доставить на прилавок. Картофель победил не только благодаря вкусу и питательности. За ним сегодня стоят селекция, техника, хранилища, логистика и гарантированный спрос. Получилась занятная ситуация: некоторые овощи, которые когда-то кормили русские деревни, теперь продаются как гастрономические редкости. Репа, похоже, ещё не поняла, что её повысили до деликатеса. Илья Рыбальченко Эколог

Репа

До широкого распространения картофеля репа была одним из основных овощей русской кухни. Её парили в печи, добавляли в похлёбки, запекали, сушили. Сегодня её главное преимущество — скороспелость. На подходящих почвах можно использовать короткие промежутки между основными посадками, а иногда получать два урожая за сезон.

Но репа не любит засуху и страдает от крестоцветной блошки. Так что знаменитое «проще пареной репы» относится скорее к приготовлению, чем к защите посевов.

Брюква

Брюква — представитель семейства капустных, близкий родственник репы. В отличие от неё обычно растёт дольше, зато способна формировать внушительные корнеплоды.

В пищевом отношении это не копия картофеля: в брюкве значительно меньше крахмала и калорий, зато она даёт клетчатку и витамин C. Из неё можно приготовить пюре, рагу и запеканки.

Экономический интерес: там, где картофель испытывает стресс от неблагоприятной погоды, брюква может стать дополнительной культурой, снижающей зависимость от одного урожая. Однако для хорошей урожайности ей нужны влага и подходящая почва.

Чёрная редька

Чёрная редька была привычным зимним овощем. Её резкий вкус связан с соединениями, образующимися при повреждении тканей растения, — родственными тем, которые придают остроту горчице.

Это не волшебное лекарство от всех простуд, как иногда утверждает народная молва, а интересный пищевой продукт с клетчаткой и характерным вкусом. Её ценность для хозяйства — возможность разнообразить зимний ассортимент без круглогодичного тепличного выращивания.

Пастернак

Пастернак выглядит как бледная морковь, но его вкус сложнее: сладковатый, пряный, с характерным ароматом. Корнеплоды подходят для супов, овощных пюре и запекания. Холодостойкость делает культуру интересной для умеренных регионов России.

«Однако утверждать, что пастернак обязательно дешевле моркови, нельзя: его выращивание и уборка могут оказаться трудоёмкими. А контакт с соком ботвы на солнце способен вызывать ожоги кожи», — предупреждает эксперт.

Топинамбур

Топинамбур — родственник подсолнечника, а не картофеля. Его клубни содержат инулин — запасной углевод, отличающийся от картофельного крахмала.

Однажды посаженный топинамбур способен возобновляться из оставшихся клубней. Для дачника это удобно, а для фермера может превратиться в проблему: если захотите сменить культуру, придётся бороться с самовольным возвращением старого жильца. Это перспективный овощ для локального производства, но не универсальная замена картофелю.

Овощные бобы

Овощные бобы (Vicia faba) — не фасоль. На Руси их выращивали задолго до широкого распространения американской фасоли.

Здесь особенно интересна биология. Бактерии в корневых клубеньках связывают атмосферный азот, уменьшая потребность растения в азотных удобрениях при благоприятных условиях. Однако это не означает полного отказа от удобрений или автоматического обогащения почвы после сбора урожая.

Бобы хороши в супах, тушёных блюдах и овощных паштетах.

Многолетние культуры: ревень и щавель

Многолетние культуры обладают интересным преимуществом: после укоренения не требуют ежегодного полного цикла посева.

Но они не бесплатны в обслуживании. Нужны уход, питание и обновление посадок. У ревеня в пищу используют черешки, а не листья, содержащие много оксалатов. Щавель также богат щавелевой кислотой, поэтому его не стоит считать универсальной зеленью для неограниченного употребления. Исторически разнообразие таких культур было заметно шире, чем нынешний ассортимент массовой торговли.

С наступлением холодов многие россияне начинают покупать витаминные комплексы, экзотические фрукты и дорогие добавки, надеясь таким образом поддержать здоровье. Однако обеспечить разнообразное питание можно и без больших расходов. Подробнее — в материале Life.ru.