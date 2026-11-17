Что приготовить из фейхоа: 7 рецептов, польза и советы по выбору Оглавление Когда сезон фейхоа и как выбрать спелые плоды Как выглядит спелая фейхоа снаружи и внутри Что делать, если купили твёрдые плоды фейхоа Как едят фейхоа и нужно ли снимать кожицу Варенье из фейхоа и заготовки без варки: 3 подробных рецепта Классическое варенье из фейхоа Фейхоа, протёртая с сахаром без варки Фейхоа с апельсином без варки Салаты с фейхоа: 2 рецепта для праздничного стола Салат с фейхоа, курицей и грецкими орехами Салат с фейхоа, свёклой и мягким сыром Напитки из фейхоа: компот и чай Домашний компот из фейхоа Чай с фейхоа и цитрусом Чем полезна фейхоа и что важно учитывать Как хранить фейхоа и можно ли её заморозить FAQ: Частые вопросы Что приготовить из фейхоа: варенье с варкой и без, салаты, компот и чай. Как выбрать спелые плоды, есть их с кожурой и правильно хранить. Фейхоа: что приготовить из экзотической ягоды, как выбрать спелые плоды и какие рецепты стоит попробовать? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фейхоа можно разрезать пополам и съесть ложкой, а можно сварить из неё варенье, подать с запечённой свёклой и козьим сыром или добавить в чай. Life.ru собрал семь рецептов и выяснил, как распознать спелые плоды, когда оставлять кожицу и сколько хранить домашние заготовки.

Когда сезон фейхоа и как выбрать спелые плоды

В России фейхоа проще всего найти в октябре и ноябре. На Черноморском побережье Кавказа ранние сорта созревают со второй половины сентября, а сбор поздних в тёплый год захватывает декабрь. Из Абхазии первые партии поступают осенью. В Новой Зеландии сезон продаж местной фейхоа приходится на март – июнь, поэтому сроки появления плодов зависят от страны происхождения и поставок.

Как выглядит спелая фейхоа снаружи и внутри

Спелая фейхоа: как выглядит ягода в разрезе, какого цвета должна быть мякоть и как определить зрелость плода? Фото © Magnific

У хорошей фейхоа должна быть целая кожица без плесени, глубоких повреждений и мокнущих участков. Сам плод может быть тёмно-зелёным или немного светлее, поскольку окраска зависит не только от зрелости, но и от особенностей сорта. Если осторожно надавить на фейхоа пальцами, зрелый плод обычно слегка поддаётся нажатию, однако не должен превращаться в кашу.

Самый надёжный способ оценить состояние фейхоа заключается в том, чтобы посмотреть на мякоть в разрезе. У зрелого плода она обычно светлая, с полупрозрачной желеобразной серединой, а у недостаточно спелого может оставаться плотной и почти полностью белой. Если же внутри появились выраженные бурые участки, мякоть стала водянистой или приобрела неприятный запах, от употребления такого плода лучше отказаться.

Ещё одним важным признаком спелости может быть запах, поскольку хорошо созревшая фейхоа пахнет сладко, с узнаваемыми фруктовыми нотками, тогда как слишком твёрдый и недозрелый плод может почти не иметь запаха. При этом отсутствие сильного аромата не обязательно свидетельствует о плохом качестве, поэтому лучше учитывать все признаки вместе.

Что делать, если купили твёрдые плоды фейхоа

Неспелая фейхоа: как правильно хранить твёрдые плоды дома, чтобы они дозрели и приобрели сладкий вкус? Фото © Magnific

Не стоит расстраиваться, если купленная фейхоа оказалась слишком твёрдой, поскольку правильно собранные плоды способны продолжать созревание после сбора. Если кожица целая, а признаков порчи нет, оставьте фейхоа при комнатной температуре в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте и ежедневно проверяйте её состояние. Обычно для домашнего дозревания требуется несколько дней, хотя точное время зависит от того, насколько зрелыми были плоды в момент покупки. Как только они станут немного мягче и приобретут характерный аромат, их лучше переложить в холодильник или сразу использовать для приготовления блюд.

Как едят фейхоа и нужно ли снимать кожицу

Как едят фейхоа: можно ли кушать экзотическую ягоду с кожурой и как правильно подготовить плоды к употреблению? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Yakymenko

Попробовать фейхоа можно самым простым способом, разрезав вымытый плод пополам и достав мякоть чайной ложкой. Именно так её часто едят свежей, поскольку желеобразная середина обладает приятной сладостью, а окружающая её более плотная мякоть добавляет лёгкую кислинку. Особенно вкусной фейхоа бывает после дозревания, когда её аромат становится заметнее, а консистенция мягче.

При этом очищать плод от кожицы необязательно, ведь она съедобна и подходит для приготовления варенья, компотов и некоторых других блюд. Однако у кожицы гораздо более терпкий вкус, чем у мякоти, поэтому в свежем виде она нравится далеко не всем. Если вам мешает характерная горчинка, можно просто удалить кожицу ножом или съесть только внутреннюю часть плода.

Перед употреблением фейхоа необходимо тщательно промыть под проточной водой и удалить плодоножку вместе с жёсткими остатками чашелистиков. Для рецептов, в которых используются целые плоды с кожицей, особенно важно хорошо очистить поверхность от загрязнений, поскольку после измельчения или нагревания отделить кожицу уже не получится.

Варенье из фейхоа и заготовки без варки: 3 подробных рецепта

Самый популярный способ использовать большой урожай фейхоа — это приготовить сладкие заготовки, которые можно подавать к чаю, добавлять в кашу или использовать в качестве начинки для домашней выпечки. Life.ru собрал три простых рецепта сладких заготовок из фейхоа, которые легко повторить на собственной кухне. Осталось только выбрать, какой из них приготовить первым! Поехали?

Классическое варенье из фейхоа

Варенье из фейхоа: пошаговый рецепт с сахаром, точные пропорции ингредиентов и секреты густой консистенции. Фото © Magnific

Это варенье получается ароматным, с лёгкой кислинкой и небольшими кусочками фруктов, которые хорошо сохраняют свою форму после непродолжительного нагревания. Для приготовления лучше выбирать зрелую, но не слишком мягкую фейхоа, поскольку переспевшие плоды быстрее развариваются и могут превратить заготовку в однородное пюре.

Ингредиенты на 1,1–1,3 литра: Фейхоа — 1 кг после удаления плодоножек.

Сахар — 700 г.

Вода — 100 мл.

Пошаговое приготовление: Промойте фейхоа под проточной водой, обсушите и удалите жёсткие кончики, после чего нарежьте плоды вместе с кожицей небольшими кусочками толщиной около одного сантиметра. Переложите подготовленную фейхоа в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и оставьте на 20–30 минут, чтобы выделилось немного сока. Добавьте воду, поставьте кастрюлю на небольшой огонь и осторожно перемешивайте содержимое, пока сахар не растворится и не образуется сироп. После появления устойчивого слабого кипения варите массу примерно 25–30 минут, периодически помешивая и снимая пену, если она образуется. Проверьте консистенцию, капнув немного сиропа на холодную тарелку: он должен стать заметно гуще, чем в начале приготовления, хотя после полного остывания варенье загустеет ещё сильнее. Снимите кастрюлю с огня, распределите варенье по небольшим чистым термостойким ёмкостям, охладите без длительного нахождения при комнатной температуре и уберите в холодильник.

Как хранить: это варенье предназначено для хранения в холодильнике при температуре не выше +4 °C, а не для длительного хранения в кладовой. Для такой домашней рецептуры без проверенного режима консервирования разумно готовить небольшие порции и использовать их в течение 3–4 дней либо замораживать. Для настоящего варенья на зиму, которое можно держать при комнатной температуре, необходим отдельный проверенный рецепт с установленными условиями консервирования.

Фейхоа, протёртая с сахаром без варки

Фейхоа, протёртая с сахаром: простой рецепт без варки, который поможет сохранить вкус и аромат свежих плодов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если хочется сохранить характерный вкус свежей фейхоа, можно приготовить её без нагревания, измельчив вместе с кожицей и смешав с сахаром. Такая заготовка особенно хорошо подходит для добавления в натуральный йогурт, творог и кашу, поскольку по консистенции напоминает густой фруктовый соус.

Ингредиенты на 1,1–1,2 литра: Фейхоа — 700 г после удаления плодоножек.

Сахар — 700 г.

Пошаговое приготовление: Тщательно промойте фейхоа, обсушите чистым полотенцем, удалите плодоножки и разрежьте каждый плод на несколько частей. Переложите кусочки вместе с кожицей в чашу блендера и измельчите до однородного пюре, при необходимости обрабатывая массу небольшими порциями. Добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился по всему объёму фруктовой массы. Накройте ёмкость и оставьте её в прохладном месте на 30–60 минут, периодически перемешивая содержимое, пока большая часть сахарных кристаллов не растворится. Переложите готовое пюре в небольшие чистые контейнеры, плотно закройте и сразу уберите в холодильник.

Как хранить: поскольку фейхоа не проходила термическую обработку, получившаяся смесь является сырой заготовкой, а не консервами. Держать её следует при температуре не выше +4 °C и использовать в течение 2–3 дней, а для более длительного хранения лучше сразу разложить по порционным контейнерам и заморозить при −18 °C. Сахар в таком рецепте отвечает прежде всего за вкус и консистенцию, поэтому даже большое его количество не гарантирует безопасность при хранении без холодильника. Если хочется заменить часть сахара мёдом, это допустимо как вкусовая вариация, однако мёд не превращает смесь в лечебный продукт и не обеспечивает ей более продолжительный срок хранения.

Фейхоа с апельсином без варки

Фейхоа с апельсином: как приготовить ароматную сладкую заготовку без варки и правильно хранить её дома? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фейхоа обладает достаточно выразительным ароматом сама по себе, однако в сочетании с апельсином её вкус становится ярче и приобретает дополнительные цитрусовые нотки. Особенно удачным получается сочетание сладкой мякоти, лёгкой кислинки и небольшого количества апельсиновой цедры, которая делает аромат более насыщенным.

Ингредиенты на 0,8–0,9 литра: Фейхоа — 500 г после удаления плодоножек.

Апельсин — 1 крупный, около 200 г очищенной мякоти.

Сахар — 300 г.

Мелко натёртая апельсиновая цедра — 1 чайная ложка, около 2 г.

Пошаговое приготовление: Промойте фейхоа, удалите жёсткие кончики и нарежьте плоды вместе с кожицей на четвертинки. Тщательно вымойте апельсин, снимите с него тонкий оранжевый слой цедры, стараясь не затрагивать белую часть, которая может придавать горечь. Удалите оставшуюся кожуру и белые перегородки, разделите апельсин на дольки и внимательно проверьте, чтобы в мякоти не осталось косточек. Переложите фейхоа и очищенный апельсин в чашу блендера, добавьте цедру и измельчите до консистенции густого пюре. Всыпьте сахар, тщательно перемешайте массу и оставьте на 20 минут в холодильнике, чтобы сахар начал растворяться. Ещё раз перемешайте фруктовую смесь, разложите по небольшим чистым контейнерам и плотно закройте крышками.

Как хранить: из-за отсутствия термической обработки и добавления свежего цитруса такую смесь лучше употребить в течение 2–3 дней при температуре не выше +4 °C. Если приготовлено больше одной небольшой порции, оставшуюся массу следует сразу заморозить, а не рассчитывать, что сахар позволит сохранить её на протяжении нескольких месяцев. Все три заготовки можно использовать по-разному. Варенье с целыми кусочками фейхоа хорошо подходит к блинам и сырникам, сырое пюре удобно добавлять в кисломолочные продукты, а сочетание с апельсином станет интересным дополнением к домашним десертам. Но возможности фейхоа этим не ограничиваются, поскольку её выразительная кислинка может пригодиться даже при приготовлении праздничного ужина.

Салаты с фейхоа: 2 рецепта для праздничного стола

Для салатов особенно важно выбирать спелые, но достаточно плотные плоды, которые сохраняют форму после нарезки. Слишком мягкая фейхоа быстро выделяет сок и может испортить внешний вид блюда, поэтому такие экземпляры лучше оставить для напитков или сладких заготовок. Life.ru собрал два необычных рецепта салатов с фейхоа, которые помогут разнообразить праздничное меню и удивить гостей новыми сочетаниями вкусов.

Салат с фейхоа, курицей и грецкими орехами

Салат с фейхоа и курицей: простой рецепт праздничной закуски с грецкими орехами и нежной йогуртовой заправкой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Этот салат подойдёт тем, кто любит сочетать нежное куриное мясо с фруктами, но хочет приготовить что-нибудь менее привычное, чем салат с ананасами. Фейхоа добавляет блюду кислинку, грецкие орехи делают вкус насыщеннее, а лёгкая йогуртовая заправка объединяет ингредиенты, не перебивая их аромат. А если хочется ещё больше разнообразить праздничное меню, загляните в нашу подборку новогодних салатов и горячих блюд на 2027 год, где собраны необычные сочетания овощей, фруктов, мяса и сыра.

Ингредиенты на 850 г: Куриное филе — 400 г.

Фейхоа — 200 г после удаления плодоножек.

Грецкие орехи — 60 г.

Салатные листья — 80 г.

Натуральный йогурт без сахара — 100 г.

Лимонный сок — 15 мл.

Горчица — 10 г.

Соль — 3 г.

Чёрный молотый перец — 1 г.

Вода для варки курицы — 1 л.

Пошаговое приготовление: Поместите куриное филе в кастрюлю, залейте водой, доведите до слабого кипения и варите примерно 20–25 минут в зависимости от толщины куска, пока температура в центре мяса не достигнет 74 °C. Достаньте готовую курицу, охладите и нарежьте небольшими кубиками или разберите руками на короткие волокна. Промойте фейхоа, удалите плодоножки и нарежьте вместе с кожицей тонкими дольками, а если хочется получить более нежный вкус, предварительно очистите плоды. Грецкие орехи крупно порубите ножом, а вымытые салатные листья тщательно обсушите и разорвите руками на небольшие части. Для заправки соедините йогурт, лимонный сок, горчицу, соль и чёрный перец, после чего перемешайте до однородной консистенции. В салатнике соедините курицу, фейхоа и листья салата, добавьте заправку и осторожно перемешайте, стараясь не повредить фруктовые дольки. Перед подачей посыпьте блюдо измельчёнными грецкими орехами, чтобы они сохранили хрустящую текстуру.

Как хранить: лучше подавать салат сразу после приготовления, поскольку фейхоа постепенно выделяет сок, а заправленные листья теряют упругость. При необходимости остатки можно поместить в закрытый контейнер и хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C, но для лучшего вкуса и текстуры желательно съесть их в течение суток.

Салат с фейхоа, свёклой и мягким сыром

Салат с фейхоа, свёклой и мягким козьим сыром. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если первый салат получается достаточно сытным благодаря куриному мясу и орехам, то второй вариант больше напоминает лёгкую ресторанную закуску. Сладковатая свёкла здесь сочетается с кислинкой фейхоа, нежный сыр добавляет сливочные нотки, а небольшое количество бальзамического уксуса помогает сделать вкус более выразительным.

Ингредиенты на 800 г: Свёкла — 400 г.

Фейхоа — 200 г после удаления плодоножек.

Мягкий козий сыр — 120 г.

Рукола — 60 г.

Оливковое масло — 30 мл.

Бальзамический уксус — 15 мл.

Мёд — 10 г.

Соль — 2 г.

Чёрный молотый перец — 1 г.

Пошаговое приготовление: Тщательно вымойте свёклу, заверните каждый корнеплод в фольгу и запекайте в предварительно разогретой до 190 °C духовке примерно 45–60 минут, пока тонкий нож не начнёт легко входить в середину. Достаньте свёклу из духовки, дайте ей остыть, очистите от кожицы и нарежьте небольшими дольками или кубиками. Вымойте фейхоа, удалите жёсткие кончики и нарежьте плоды тонкими ломтиками, оставляя кожицу только в том случае, если её терпкость вам нравится. Промойте руколу, хорошо обсушите и распределите по большому сервировочному блюду. В небольшой миске соедините оливковое масло, бальзамический уксус, мёд, соль и перец, затем перемешайте до однородности. Выложите поверх руколы свёклу и фейхоа, распределите между ними небольшие кусочки мягкого козьего сыра и полейте приготовленной заправкой. Подавайте салат сразу после сборки, пока зелень остаётся упругой, а сыр не успел смешаться со свекольным соком.

Как хранить: заправленный салат лучше не оставлять на следующий день, поскольку свёкла окрашивает остальные ингредиенты, а фейхоа и рукола быстро теряют привлекательную текстуру. Если блюдо готовится заранее, запечённую свёклу можно держать в отдельном закрытом контейнере в холодильнике до 3–4 дней, а остальные ингредиенты нарезать и соединить непосредственно перед подачей.

Оба салата можно включить в праздничное меню, даже если остальные блюда будут вполне традиционными. При этом необязательно покупать много фейхоа, поскольку для каждой закуски достаточно нескольких спелых плодов, а оставшиеся удобно использовать для приготовления напитков.

Напитки из фейхоа: компот и чай

Фейхоа можно не только есть свежей или превращать в сладкие заготовки, но и использовать для приготовления домашних напитков. Благодаря насыщенному аромату даже небольшое количество плодов способно придать компоту или чаю необычный вкус, а добавление цитрусов сделает его ещё ярче. Life.ru собрал два простых рецепта напитков из фейхоа, которые помогут согреться холодными вечерами или просто порадовать себя чем-то вкусным и необычным.

Домашний компот из фейхоа

Компот из фейхоа: простой пошаговый рецепт ароматного домашнего напитка с сахаром и лимонным соком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Компот из фейхоа отличается от привычных яблочных или ягодных напитков более насыщенным фруктовым ароматом, в котором можно уловить нотки ананаса и земляники. Его можно подавать слегка тёплым или охлаждённым, а количество сахара при необходимости уменьшать, если плоды оказались достаточно сладкими.

Ингредиенты на 2 литра: Фейхоа — 400 г после удаления плодоножек.

Вода — 2 л.

Сахар — 100 г.

Лимонный сок — 20 мл.

Пошаговое приготовление: Тщательно промойте фейхоа под проточной водой, удалите жёсткие кончики и разрежьте каждый плод пополам или на четыре части, оставляя кожицу, поскольку она придаст напитку более выразительный аромат. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на средний огонь, периодически перемешивая содержимое до полного растворения сахарных кристаллов. Когда вода закипит, переложите в кастрюлю подготовленную фейхоа и дождитесь повторного закипания, после чего уменьшите нагрев. Варите компот при слабом кипении около 10–12 минут, пока фрукты не станут мягче, а жидкость не приобретёт характерный аромат. Добавьте лимонный сок, перемешайте и снимите кастрюлю с огня, после чего накройте крышкой и оставьте на 30 минут, чтобы вкус стал насыщеннее. При желании процедите напиток через сито, перелейте в кувшин и подавайте тёплым либо быстро охладите для хранения в холодильнике.

Как хранить: готовый компот следует охладить и убрать в холодильник при температуре не выше +4 °C, где его рекомендуется хранить не более 3–4 дней. Если напиток долго стоял при комнатной температуре, особенно в жарком помещении, рассчитывать на такой срок уже нельзя. Кстати, фейхоа отлично сочетается и с мандаринами, а приготовить такой напиток можно всего за 15 минут. Ранее Life.ru уже делился рецептом компота из фейхоа с цитрусами и душицей, который предложил шеф-повар Александр Белькович.

Чай с фейхоа и цитрусом

Чай с фейхоа: рецепт согревающего напитка с апельсином и мёдом, который легко приготовить в домашних условиях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В прохладную погоду особенно приятно приготовить ароматный чай, который одновременно напоминает привычный фруктовый напиток и необычный десерт. Фейхоа придаёт ему мягкую сладость и характерный аромат, апельсин добавляет свежести, а чёрный чай делает вкус более насыщенным.

Ингредиенты для 600 мл: Фейхоа — 100 г после удаления плодоножек.

Чёрный листовой чай — 6 г.

Апельсин — 60 г очищенной мякоти.

Вода — 600 мл.

Мёд — 20 г, по желанию.

Пошаговое приготовление: Промойте фейхоа, удалите плодоножки и нарежьте плоды небольшими кусочками вместе с кожицей, если вам нравится её терпкий вкус. Очистите апельсин от кожуры, удалите косточки и нарежьте мякоть на небольшие дольки, чтобы она быстрее отдала напитку свой сок. Вскипятите воду и дайте ей немного остыть примерно до 90–95 °C, после чего положите чёрный чай в предварительно прогретый заварочный чайник. Залейте чай горячей водой и оставьте на 3–4 минуты, чтобы получилась достаточно крепкая основа для фруктового напитка. Добавьте фейхоа и апельсин, слегка придавите фруктовые кусочки ложкой и оставьте напиток ещё на 3 минуты под крышкой. Разлейте готовый чай по чашкам, а когда он немного остынет, по желанию добавьте мёд и перемешайте.

Как хранить: такой чай лучше пить сразу после приготовления, пока он сохраняет приятный аромат и свежий вкус. Если напиток остался, его следует охладить, убрать в холодильник и употребить в течение суток. Компот и чай из фейхоа позволяют использовать плоды, которые не понадобились для варенья или салатов, однако важно помнить, что нагревание и добавление сахара меняют свойства исходного продукта. Поэтому, если вы покупаете фейхоа не только ради необычного вкуса, но и ради её пищевой ценности, стоит разобраться, какие полезные вещества действительно содержатся в свежих плодах.

Чем полезна фейхоа и что важно учитывать

Польза фейхоа для организма: какие витамины и минералы содержит ягода, сколько в ней йода и кому стоит быть осторожнее? Фото © Shutterstock / FOTODOM / AnaMarques

Фейхоа ценят не только за необычный вкус, но и за содержание полезных веществ. В 100 граммах свежих плодов содержится около 61 килокалории, 6,4 грамма клетчатки и 32,9 миллиграмма витамина C. Клетчатка способствует нормальной работе пищеварения, а витамин C участвует в поддержании иммунной системы и выработке коллагена. Кроме того, фейхоа содержит калий и другие минеральные вещества.

Особенно часто фейхоа рекомендуют из-за содержания йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы. Однако его количество в плодах зависит от условий выращивания, поэтому считать фейхоа надёжным способом восполнения дефицита йода нельзя. При заболеваниях щитовидной железы лучше придерживаться рекомендаций врача.

Важно учитывать и способ приготовления, поскольку при нагревании часть витаминов разрушается, а добавление большого количества сахара делает варенье более калорийным. Поэтому свежая фейхоа обычно предпочтительнее сладких заготовок, если хочется получить максимум пользы. При этом, как и любой другой продукт, фейхоа может вызывать индивидуальную непереносимость или аллергические реакции. О том, кому стоит осторожнее относиться к этому продукту и с какими блюдами его лучше сочетать, Life.ru рассказал в отдельном материале.

Как хранить фейхоа и можно ли её заморозить

Замороженная фейхоа: как подготовить плоды к заморозке, сколько хранить и что приготовить после размораживания? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фейхоа прекрасно переносит заморозку, поэтому таким способом можно сохранить плоды на несколько месяцев. Для этого их необходимо тщательно промыть, обсушить, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками либо измельчить в пюре. Подготовленную фейхоа следует разложить по герметичным контейнерам или пакетам и убрать в морозильную камеру при температуре −18 °C. В таких условиях плоды сохраняют хорошее качество около 8–12 месяцев, однако после размораживания становятся мягче, поэтому лучше использовать их для компотов, соусов и десертов, а не свежих салатов. Кстати, замораживать можно не только фрукты и ягоды, но и полноценные домашние блюда. О том, что приготовить впрок и сколько хранить готовую еду в морозилке, Life.ru рассказывал ранее.

FAQ: Частые вопросы

Фейхоа — это фрукт или ягода? С ботанической точки зрения фейхоа является ягодой, хотя в повседневной речи её часто называют фруктом. Плоды растут на вечнозелёном растении Acca sellowiana, которое относится к семейству миртовых, и имеют сочную мякоть с многочисленными мелкими семенами. Поэтому оба названия можно встретить в описаниях продукта, но более точным с точки зрения ботаники будет слово «ягода».

Какая фейхоа на вкус? Вкус спелой фейхоа чаще всего сравнивают с сочетанием земляники, ананаса и киви, хотя у разных сортов сладость и выраженность кислинки могут заметно отличаться. Особенно ароматной бывает желеобразная сердцевина, тогда как плотная мякоть ближе к кожице обладает более сдержанным вкусом. Если фейхоа ещё не дозрела, она может оказаться слишком кислой, твёрдой и почти лишённой характерного запаха.

Можно ли есть фейхоа с кожурой? Кожица фейхоа съедобна, поэтому снимать её перед приготовлением блюд необязательно, если плод тщательно вымыт и не имеет повреждений. Однако она заметно отличается от мякоти по вкусу, поскольку содержит терпкие компоненты и иногда оставляет ощущение лёгкой горечи. Если такая особенность вам не нравится, разрежьте плод пополам и съешьте мякоть ложкой либо очистите фейхоа перед добавлением в салат.

Как правильно называется варенье из фейхоа? У варенья из фейхоа нет специального общепринятого названия, которое обязательно нужно использовать вместо привычного словосочетания. Обычно его так и называют: «варенье из фейхоа», а если плоды измельчают с сахаром без нагревания, продукт могут именовать сырой заготовкой или фейхоа, протёртой с сахаром. При этом последнее название точнее отражает способ приготовления, поскольку такая смесь отличается от классического варенья технологией и условиями хранения.

Почему фейхоа с сахаром потемнела и можно ли её есть? Потемнение измельчённой фейхоа может происходить из-за окислительных процессов, которые начинаются после повреждения тканей плода и контакта мякоти с воздухом. Само по себе небольшое изменение цвета ещё не доказывает, что заготовка испортилась, однако и гарантировать её безопасность только по внешнему виду нельзя.

Как оказалось, фейхоа можно не только есть свежей, но и использовать для приготовления самых разных блюд, от ароматного варенья до необычных праздничных салатов. А если хочется разнообразить повседневное меню, Life.ru собрал простые и вкусные рецепты из скумбрии, которую можно запечь в духовке, пожарить или засолить дома. Тем же, кто предпочитает готовить сразу на несколько дней, пригодится наша подборка о том, что приготовить впрок и заморозить на неделю. А вы уже пробовали готовить что-нибудь из фейхоа или предпочитаете есть её свежей?

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Авторы Софья Кузнецова