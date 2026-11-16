Рецепты из скумбрии — духовка, засолка, на сковороде Оглавление Как выбрать, разморозить и разделать скумбрию Как правильно выбрать скумбрию? Как правильно разморозить скумбрию? Как правильно разделывать скумбрию? Скумбрия в духовке: 3 самых вкусных рецепта 1. Целиком в фольге с лимоном и травами 2. Скумбрия с картофелем и овощами 3. Скумбрия с луком и горчицей Скумбрия на сковороде: жареная и тушёная с луком 1. Жареная скумбрия в муке 2. Тушёная с луком в томате Скумбрия в аэрогриле Засолка скумбрии в домашних условиях: 3 рецепта 1. Скумбрия в рассоле кусочками 2. Скумбрия пряного посола 3. Скумбрия быстрая малосольная (сухой посол) Мурманское сало Маринованная скумбрия с луком и уксусом Скумбрия на мангале и на решётке Что ещё приготовить: салат и суп со скумбрией Что подать к скумбрии Сколько готовить скумбрию: сводная таблица Частые вопросы Ещё рецепты из рыбы Скумбрия: рецепты в духовке целиком и в фольге, на сковороде и в аэрогриле, засолка в рассоле кусочками, пряный посол и маринованная скумбрия с луком. Рецепты из скумбрии — духовка, засолка, на сковороде. Обложка © ChatGPT

Скумбрия — одна из самых «благодарных» рыб для домашней кухни. Она жирная, поэтому, в отличие от трески, почти не пересыхает: её мясо держит сок и в духовке, и на решётке, и в аэрогриле, а ещё скумбрия отлично солится дома. В статье — три рецепта в духовке, два на сковороде, один в аэрогриле, три способа засолки и маринованная скумбрия с луком. Отдельно расскажем про мурманское сало — закуску, которую, по легенде, придумали мурманские моряки, чтобы есть жирную малосольную скумбрию тонкими ломтиками, как сало.

Как выбрать, разморозить и разделать скумбрию

Как правильно выбрать скумбрию?

Если берёте охлаждённую рыбу, ищите блестящую серебристую кожу с тёмными полосами, плотную упругую тушку (ямка от пальца расправляется почти сразу), выпуклые прозрачные глаза и ярко-красные жабры без слизи. Тусклая кожа, мутные глаза и кислый или затхлый запах — повод положить рыбу обратно. У свежемороженой скумбрии глазури должно быть немного: тонкий прозрачный слой без ледяных наплывов, снега и крошки в упаковке и без жёлтых пятен — это признак окислившегося жира. Если нужна рыба посуше и полегче, посмотрите рецепты из хека, рецепты из минтая и рецепты из трески — все три готовятся по той же схеме, что и скумбрия.

Как правильно разморозить скумбрию?

Переложите тушку из морозилки в холодильник и оставьте до полного оттаивания. В тепле мясо становится рыхлым и теряет сок. Удобный лайфхак: разделывать рыбу проще, когда она оттаяла лишь наполовину.

Как правильно разделывать скумбрию?

Отрежьте голову, хвост и плавники, вспорите брюшко, удалите внутренности и обязательно соскоблите ножом чёрную плёнку внутри — она даёт горечь. Для филе разрежьте тушку вдоль хребта от головы к хвосту, снимите филейным ножом обе половинки с кости и вытащите пинцетом оставшиеся рёберные косточки. Для жарки и тушения нарежьте рыбу поперёк кусками 2,5–4 см — подмороженная тушка режется ровнее.

Скумбрия в духовке: 3 самых вкусных рецепта

1. Целиком в фольге с лимоном и травами

Время подготовки: 15 минут плюс 20–30 минут маринования. Время приготовления: 25–30 минут.

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 тушки по 300–400 г;

Лимон — 1 шт.;

Репчатый лук — 1–2 шт.;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Соль и чёрный перец — по вкусу;

Лавровый лист — 2 шт.;

Укроп и петрушка — по пучку.

Шаги:

Рыбу выпотрошите, удалите чёрную плёнку, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте по 3–4 неглубоких поперечных надреза на каждом боку — через них маринад проникнет глубже. Смешайте масло, сок половины лимона, соль и перец, натрите тушки снаружи и внутри. В брюшко положите кольца лука, кружки лимона, лавровый лист и несколько веточек укропа и петрушки. Плотно заверните каждую тушку в фольгу конвертом, без щелей, иначе пар выйдет и рыба подсохнет. Разогрейте духовку до 180–190 °C и запекайте 25–30 минут. За 8–10 минут до конца приоткройте фольгу, чтобы поверхность подрумянилась. Готовность проверяйте шпажкой у хребта: сок должен быть прозрачным, а мякоть — белой и легко расходиться на слои. Дайте рыбе отдохнуть 3–5 минут перед подачей.

2. Скумбрия с картофелем и овощами

Скумбрия с картофелем и овощами. Фото © ChatGPT

Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 45–50 минут.

Ингредиенты:

Скумбрия — 500 г (1 крупная или 2 небольшие тушки);

Картофель — 400 г;

Лук — 1 шт.;

Болгарский перец — 1 шт.;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Оливковое масло — 2–3 ст. л.;

Прованские травы или копчёная паприка — 1 ч. л.;

Соль и чёрный перец — по вкусу.

Шаги:

Рыбу разделайте, сделайте продольные надрезы, натрите солью, перцем, травами и ложкой масла. Оставьте на 10–15 минут. Картофель нарежьте некрупными дольками, перец — кольцами, лук — полукольцами. Смешайте овощи с измельчённым чесноком, специями и оставшимся маслом. Выложите овощи на противень слоем, сверху уложите скумбрию. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут, до мягкости картофеля.

Скумбрия отдаёт овощам жир, а овощи делятся с рыбой соком — так блюдо выходит сытным, но не тяжёлым.

3. Скумбрия с луком и горчицей

Время подготовки: 15 минут плюс 30 минут маринования. Время приготовления: 25–30 минут.

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт.;

Горчица — 3 ст. л.;

Майонез — 3 ст. л.;

Лук — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — 1 ч. л.

Шаги:

Рыбу нарежьте порционными кусками. Лук нарежьте полукольцами, чеснок пропустите через пресс. Смешайте горчицу, майонез, чеснок и щепотку соли, обмажьте кусочки, добавьте лук и оставьте на 30 минут мариноваться. Выложите кусочки в жаропрочную форму, распределите сверху остатки соуса и лук. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, до румяной корочки.

Горчица здесь работает как мягкий маринад: придаёт кислинку и остроту, которые оттеняют жирность рыбы. Корочка получается золотистой без лишнего масла.

Скумбрия на сковороде: жареная и тушёная с луком

Скумбрия на сковороде: жареная и тушёная с луком. Фото © ChatGPT

1. Жареная скумбрия в муке

Время подготовки: 15 минут плюс 15 минут просаливания. Время приготовления: 14–15 минут.

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт.;

Мука — 3–4 ст. л.;

Соль и чёрный перец — по вкусу;

Растительное масло — 4–5 ст. л.

Шаги:

Рыбу разделайте и нарежьте кусками, посолите и поперчите, оставьте на 15–20 минут. Обваляйте каждый кусок в муке, стряхните излишки — они горят в масле. Разогрейте масло на среднем огне и жарьте кусочки по 7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Мука даёт хрустящую корочку и не даёт соку вытечь — внутри рыба остаётся сочной. Не кладите куски вплотную, иначе они начнут тушиться, а не жариться.

2. Тушёная с луком в томате

Время подготовки: 15 минут. Время приготовления: 20–25 минут.

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт. (около 700–800 г);

Лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Томатная паста — 2 ст. л. (или 200 г помидоров в собственном соку);

Вода — 150–200 мл;

Лавровый лист — 1–2 шт.;

Соль, перец, щепотка сахара;

Растительное масло — 2 ст. л.

Шаги:

Разделайте рыбу на куски 3–4 см. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. На сковороде с высокими бортиками разогрейте масло и обжарьте лук 3–4 минуты, добавьте морковь и жарьте ещё 3–4 минуты до мягкости. Положите томатную пасту, прогрейте минуту, влейте воду и размешайте. Выложите куски рыбы в соус, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и щепотку сахара против лишней кислоты. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 20–25 минут. Перемешивать не нужно — аккуратно встряхивайте сковороду, чтобы куски не развалились.

Главное — не перетушить. 25 минут обычно достаточно, дальше мясо начинает сохнуть и терять вкус.

Скумбрия в аэрогриле

Время подготовки: 10 минут плюс 30–40 минут маринования. Время приготовления: 18–25 минут для целой тушки, 8–14 минут для филе.

Ингредиенты:

Скумбрия — 1–2 тушки или 2–4 филе;

Растительное масло — 1 ст. л.;

Соль, чёрный перец, лимон — по вкусу.

Шаги:

Рыбу натрите солью и перцем снаружи и внутри, сбрызните маслом и соком лимона, оставьте на 30–40 минут. Целую тушку 300–400 г готовьте при 180–190 °C 18–25 минут, один раз перевернув в середине срока. Филе или половинки толщиной 1,5–2 см готовьте при 190–200 °C 8–14 минут, уложив шкуркой к решётке и не переворачивая, иначе филе может распасться.

В маринаде масло почти не нужно: в 100 г скумбрии около 14 г собственного жира. У готовой рыбы мякоть матовая и расходится на слои, сок прозрачный.

Засолка скумбрии в домашних условиях: 3 рецепта

Солёная и маринованная скумбрия не проходит термообработку, поэтому важно обезопасить рыбу от паразитов. Роспотребнадзор рекомендует перед посолом промораживать рыбу: при −18 °C не менее 20 суток, а сам посол вести в крепком рассоле не менее двух недель. Магазинная свежемороженая скумбрия, как правило, уже прошла промышленную заморозку после вылова, поэтому быстрые домашние рецепты с рассолом для неё допустимы — но чем дольше рыба в рассоле, тем надёжнее.

1. Скумбрия в рассоле кусочками

Время подготовки: 15 минут плюс 30 минут на рассол. Время засолки: 6–8 часов (до суток — для более солёной рыбы).

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт. (500–600 г);

Вода — 1 л;

Соль каменная крупного помола — 4 ст. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Лавровый лист — 2–3 шт.;

Перец чёрный горошком — 5–6 шт.

Шаги:

Рыбу разделайте и нарежьте кусками толщиной 2–3 см. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, проварите 1–2 минуты до полного растворения и полностью остудите. Залейте кусочки холодным рассолом, накройте и уберите в холодильник на 6–8 часов. Если оставить на сутки, рыба будет плотнее и солонее.

Пересолили — не беда: вымочите рыбу в воде или молоке 30 минут.

2. Скумбрия пряного посола

Время подготовки: 15 минут плюс час на рассол. Время засолки: 3 часа при комнатной температуре плюс 12 часов в холодильнике.

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт. (целиком или кусочками);

Вода — 1 л;

Соль — 3 ст. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Лавровый лист — 3 шт.;

Душистый перец — 8 горошин;

Чёрный перец — 10 горошин;

Кориандр — 1/2 ч. л.;

Гвоздика — 2–3 бутона.

Шаги:

Вскипятите воду со специями, солью и сахаром, проварите 3–5 минут и остудите до комнатной температуры. Подготовленную рыбу залейте остывшим рассолом. Оставьте на 3 часа на столе, затем уберите в холодильник на 12 часов.

Сахар в пряном рассоле обязателен: он сглаживает соль и уравновешивает специи. Пряности можно менять по вкусу, но сахара держите примерно втрое меньше, чем соли.

3. Скумбрия быстрая малосольная (сухой посол)

Время подготовки: 10 минут. Время засолки: 2 часа для целой тушки, 6–8 часов для кусочков.

Ингредиенты:

Скумбрия — 1–2 шт.;

Соль — 3 ст. л. (на целую тушку);

Сахар — 1 ст. л. (для кусочков).

Шаги:

Быстрый вариант: целую выпотрошенную тушку обваляйте в соли со всех сторон и внутри. Вариант помягче: нарежьте рыбу поперёк кусками толщиной 3 см и посыпьте смесью соли и сахара. Сложите рыбу в пакет с застёжкой, вытесните воздух и закройте. Целую тушку в соли держите 2 часа при комнатной температуре, кусочки с сахаром — 6–8 часов в холодильнике. Затем промойте рыбу, обсушите и подавайте.

Сухой посол — самый быстрый способ: рыба готова уже через два часа. Берите нейодированную соль среднего помола.

Мурманское сало

Это не отдельный продукт, а способ засолки скумбрии, который, по легенде, придумали мурманские моряки. Рыбу солят с чесноком и специями, скручивают в рулет или укладывают слоями, выдерживают в холоде и замораживают, а потом режут тонкими ломтиками, как сало.

От обычного посола такая скумбрия отличается подачей: замороженная плотная рыба нарезается почти прозрачными пластинками и хранится в морозилке до шести месяцев.

Готовится просто. Разделайте рыбу на филе, натрите смесью соли (2 ч. л. на 2 тушки), сахара (1 ч. л.), молотого перца, кориандра и растёртого чеснока (4–5 зубчиков), сложите филе друг на друга шкуркой наружу, плотно заверните в пищевую плёнку и держите сутки в холодильнике. Затем уберите в морозилку минимум на 2–3 часа и нарезайте замороженным.

Маринованная скумбрия с луком и уксусом

Время подготовки: 20 минут. Время маринования: 5–8 часов (можно оставить на ночь).

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт.;

Репчатый лук — 2 крупные луковицы;

Вода холодная кипячёная — 200 мл;

Уксус 9% — 60 мл (от 40 до 80 мл — по вкусу);

Растительное масло — 80 мл;

Соль — 2 ст. л.;

Сахар — 0,5 ст. л.;

Чёрный перец горошком — по вкусу;

Лавровый лист — 2–3 шт.;

Свежий укроп — пучок.

Шаги:

Рыбу разделайте на кусочки 2–3 см, удалив кости, если хотите подать закуску без костей. В миске смешайте соль и сахар. В другой ёмкости соедините воду, уксус, масло, перец и лавровый лист — это заливка. Укладывайте кусочки в банку или контейнер слоями, пересыпая солью с сахаром, луком полукольцами и укропом. Залейте заливкой так, чтобы рыба была покрыта, закройте и уберите в холодильник на 5–8 часов. Можно оставить на сутки — рыба получится пикантнее и солонее.

Не перебарщивайте с уксусом: начните с 40–50 мл и пробуйте маринад перед заливкой. Готовую закуску храните в холодильнике в том же маринаде 3–4 дня — она остаётся сочной и не пересаливается. Северный вариант той же закуски — сугудай: рыба маринуется с луком, маслом и кислотой (уксусом или соком лимона) без воды и подаётся холодной, на ржаном хлебе или с отварной картошкой.

Скумбрия на мангале и на решётке

Скумбрия на мангале и на решётке. Фото © ChatGPT

Время подготовки: 15 минут плюс 15–30 минут маринования. Время приготовления: 12–20 минут.

Ингредиенты:

Скумбрия — 3–4 тушки;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Лимон — 1 шт. (сок половины);

Чеснок — 3–4 зубчика;

Соль — 1 ч. л.;

Чёрный перец — 1/2 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.

Шаги:

Разделайте рыбу, обсушите, сделайте по 2–3 неглубоких надреза с каждой стороны. Смешайте масло, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, паприку и лимонный сок. Натрите рыбу снаружи и внутри и оставьте на 15–30 минут при комнатной температуре. Дольше двух часов держать не нужно, иначе мясо станет рыхлым. Дождитесь, пока угли покроются слоем пепла и огня не останется. Смажьте решётку маслом. Жарьте целые тушки по 6–8 минут с каждой стороны (всего 12–15 минут), филе — по 4–5 минут с каждой стороны. Дольше 12–15 минут целую тушку не держите — мясо станет сухим.

Готовая скумбрия легко отходит от хребта, мякоть белая и сочная, без прозрачных прожилок.

Что ещё приготовить: салат и суп со скумбрией

Из скумбрии выходят отличные салаты. Запечённую рыбу разберите на куски и смешайте с отварным картофелем, свежим огурцом, луком и заправкой из масла и лимонного сока. Подойдёт и консервированная скумбрия в собственном соку — с яйцом, рисом или макаронами.

На первое варите уху: картофель, лук, морковь, кусочки скумбрии и пучок укропа — суп готов за полчаса. Подробные рецепты — в подборке «Уха, рыба под маринадом и консервы», а из фарша скумбрии выходят нежные рыбные котлеты — в статье классический способ и варианты. Скумбрия хорошо держит и копчение, и домашние заготовки на зиму, но это отдельная большая тема.

Что подать к скумбрии

Что подать к скумбрии. Фото © ChatGPT

К запечённой и жареной скумбрии лучше всего идут отварной или запечённый картофель, рис, гречка и свежие овощи: жирной рыбе нужна нейтральная или свежая пара. Из соусов выручают горчичный, сметанный с чесноком и хреном, тартар и просто долька лимона. Солёная и маринованная скумбрия просит другого сопровождения: чёрный хлеб, молодой картофель с укропом, маринованный лук и квашеная капуста.

Сколько готовить скумбрию: сводная таблица

Сколько готовить скумбрию: сводная таблица. Инфографика Life.ru

Частые вопросы

Сколько запекать скумбрию в духовке? Целую тушку 300–400 г в фольге — 25–30 минут при 180–190 °C. Кусочки в соусе — тоже 25–30 минут, но при 200 °C. С картофелем рыба запекается 45–50 минут при 180 °C: время задаёт картошка.

Сколько солить скумбрию в рассоле? Кусочкам достаточно 6–8 часов, целой тушке нужно от 12 часов до суток. Чем дольше рыба в рассоле, тем она солонее.

Как засолить скумбрию быстро? Сухим посолом. Обваляйте выпотрошенную тушку в соли и держите 2 часа при комнатной температуре, затем промойте и обсушите.

Нужно ли замораживать скумбрию перед засолкой? Свежевыловленную — обязательно. По рекомендациям Роспотребнадзора рыбу держат в морозилке при −18 °C не менее 20 суток, а посол ведут в крепком рассоле не менее двух недель. Магазинная свежемороженая скумбрия уже проморожена после вылова, поэтому быстрые домашние рецепты с рассолом для неё допустимы.

Чем пряный посол отличается от обычного? В рассол для пряного посола добавляют специи: лавровый лист, горошины перца, кориандр, гвоздику и обычно сахар. Обычный посол — это только соль, иногда с сахаром.

Сколько хранится солёная скумбрия в холодильнике? Скумбрия сухого посола — не более пяти суток, в рассоле — от недели до месяца в зависимости от крепости посола. Мурманское сало хранится в морозилке до шести месяцев.

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Авторы Ксения Вернер