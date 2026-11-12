Рецепты из трески: как вкусно приготовить в духовке и на сковороде Оглавление Как выбрать и подготовить треску: филе, брикеты, стейки Треска в духовке: 3 рецепта Треска в духовке с овощами Треска в духовке со сметаной Треска в фольге Треска на сковороде: 2 рецепта Жареная треска с луком Треска в кляре Треска в аэрогриле Классические блюда из трески Треска под маринадом Треска по-польски Уха из трески Котлеты из трески Треска на пару и отварная: для диетического и детского меню Что подать к треске Частые вопросы Ещё рецепты из рыбы Треска: рецепты в духовке, на сковороде, в кляре и в аэрогриле — простые и сочные. Треска под маринадом, по-польски, котлеты и как не пересушить рыбу. Рецепты из трески: как вкусно приготовить в духовке и на сковороде. Обложка © ChatGPT

Треску любят за нежный вкус и отсутствие мелких костей. Но у неё есть коварная особенность: она нежирная, и стоит передержать её на огне или в духовке пару лишних минут, как она становится сухой и волокнистой. Поэтому главный вопрос домашних поваров — не «с чем готовить треску», а «как её не пересушить». Отвечаем на оба и делимся рецептами из трески в духовке, на сковороде, в кляре, в аэрогриле — и не только.

Как выбрать и подготовить треску: филе, брикеты, стейки

В магазинах треска встречается в нескольких видах, и каждый подходит для своего блюда. Самая ценная и мясистая часть — спинка, или лойн. Она толще остального филе, ровная по толщине и почти не распадается при жарке. Если хотите идеальный стейк или запечь крупный кусок, берите спинку. Обычное филе тоньше и может быть менее сочным, а стейки с позвоночной частью — более бюджетный вариант, который хорошо подходит для тушения и маринада. Брикеты — спрессованные кусочки филе: их удобно хранить, но по качеству они часто уступают цельному куску. Для праздничного блюда лучше выбрать филе или спинку.

Отдельного внимания заслуживает разморозка — первый и, пожалуй, самый важный шаг к сочной треске. Если размораживать рыбу в горячей воде или микроволновке, волокна разрушаются и рыба теряет сок ещё до готовки. Лучше переложить её из морозилки в холодильник на 12 часов или на ночь, положив на тарелку, чтобы стекала лишняя влага. После разморозки филе обязательно обсушите бумажным полотенцем: влага на поверхности — главный враг хрустящей корочки, вместо жарки рыба начнёт тушиться в собственном соку.

Какую треску выбрать: спинка, филе, стейки, брикеты. Инфографика: Life.ru

Если трески нет под рукой, подойдёт хек. Есть похожие рецепты и из минтая.

Треска в духовке: 3 рецепта

Треска в духовке — простые рецепты с фото. Фото © ChatGPT

Духовка — самый щадящий способ приготовления трески. Главное правило: при температуре 160–170 °C каждые 2,5 см толщины рыбы готовятся 8–11 минут. Поскольку треска нежирная, ориентируйтесь на нижнюю границу — 8–9 минут на каждые 2,5 см. Стейку толщиной около 3 см хватит 10–12 минут. Не передерживайте рыбу «для уверенности»: она станет сухой и потеряет вкус.

Треска в духовке с овощами

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 20–25 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 600 г

Кабачок — 1 небольшой

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль, перец, сушёные травы — по вкусу

Лимон — половинка

Шаг 1. Подготавливаем овощи. Моем кабачок, помидоры и морковь, чистим лук и морковь. Нарезаем кабачок кружочками, помидоры — дольками, лук — полукольцами, морковь — тонкими ломтиками.

Шаг 2. Выкладываем основу. Смазываем форму оливковым маслом и выкладываем слоями морковь, лук, кабачок и помидоры. Слегка солим и перчим.

Шаг 3. Добавляем рыбу. Филе обсушиваем, солим, перчим, сбрызгиваем соком половины лимона и укладываем поверх овощей.

Шаг 4. Запекаем. Разогреваем духовку до 180 °C и запекаем 20–25 минут в зависимости от толщины филе.

Треска в духовке со сметаной

Треска в духовке со сметаной — простые рецепты с фото. Фото © ChatGPT

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 25–30 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 500 г

Сметана 20% — 150 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твёрдый — 50 г (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для смазывания формы

Шаг 1. Подготавливаем лук. Чистим, нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до мягкости и лёгкого золотистого цвета.

Шаг 2. Укладываем рыбу. Филе моем, обсушиваем, солим, перчим и выкладываем в смазанную форму.

Шаг 3. Готовим заливку. Смешиваем сметану с солью и перцем. Если сметана очень густая, добавляем пару ложек воды.

Шаг 4. Собираем блюдо. Поверх рыбы распределяем лук и заливаем сметаной. Если используем сыр, посыпаем сверху тёртым сыром.

Шаг 5. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока соус не начнёт пузыриться, а верх не подрумянится.

Треска в фольге

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 2 куска по 200 г

Лимон — половинка

Сливочное масло — 20 г

Соль, перец — по вкусу

Укроп — по желанию

Шаг 1. Подготавливаем рыбу. Филе моем, обсушиваем, солим и перчим с обеих сторон.

Шаг 2. Формируем «лодочки». Кладём кусок рыбы на лист фольги, сверху — тонкий ломтик сливочного масла и дольку лимона. По желанию добавляем пару веточек укропа.

Шаг 3. Запечатываем. Плотно закрываем фольгу, подворачивая края, чтобы не выходил пар. Можно использовать рукав для запекания, завязав его с двух сторон.

Шаг 4. Запекаем. Разогреваем духовку до 170 °C и запекаем 15 минут.

Треска на сковороде: 2 рецепта

Треска на сковородке. Рецепты. Фото © ChatGPT

Быстрее всего треска готовится на сковороде. Филе толщиной 2–3 см жарится по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне, тонкие куски — по 2–3 минуты. Дайте рыбе «отдохнуть» пару минут после снятия с огня: соки распределятся равномерно, и она будет сочнее.

Жареная треска с луком

Жареная треска с луком — простой рецепт. Фото © ChatGPT

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Мука — 3 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Шаг 1. Подготавливаем рыбу. Филе размораживаем, обсушиваем, нарезаем порционными кусками, солим и перчим.

Шаг 2. Панируем. Обваливаем каждый кусок в муке со всех сторон.

Шаг 3. Обжариваем лук. Чистим, нарезаем полукольцами, обжариваем на разогретом масле до золотистого цвета и перекладываем на тарелку.

Шаг 4. Жарим рыбу. На той же сковороде обжариваем треску по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Шаг 5. Соединяем. Возвращаем лук к рыбе, накрываем крышкой и готовим ещё 1–2 минуты на минимальном огне.

Треска в кляре

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 10–12 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 100 г

Молоко или газированная вода — 100 мл

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Шаг 1. Подготавливаем рыбу. Филе обсушиваем, нарезаем брусочками или ломтиками, солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем на 10 минут.

Шаг 2. Готовим кляр. В глубокой миске взбиваем яйцо с молоком или газированной водой, постепенно добавляем муку и перемешиваем до однородности, как тесто для оладий. Солим.

Шаг 3. Разогреваем масло. Наливаем в сковороду растительное масло слоем около 2 см и разогреваем на среднем огне. Масло готово, когда капля кляра сразу шипит и всплывает.

Шаг 4. Обжариваем. Обмакиваем каждый кусок в кляр и сразу выкладываем на сковороду. Жарим по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Шаг 5. Убираем лишний жир. Перекладываем готовую рыбу на бумажное полотенце.

Треска в аэрогриле

Треска в аэрогриле. Рецепты. Фото © ChatGPT

Аэрогриль — хороший вариант для тех, кто хочет хрустящую корочку без лишнего масла. Оптимальная температура для трески — 180 °C. Толстые куски готовятся 18–20 минут, тонкие — 10–15 минут. Для более румяной корочки за 2–3 минуты до готовности поднимите температуру до 200 °C.

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 15–20 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 300 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, перец, паприка — по вкусу

Шаг 1. Маринуем. Филе обсушиваем, солим, перчим, посыпаем паприкой, сбрызгиваем лимонным соком и оливковым маслом. Оставляем на 10 минут.

Шаг 2. Разогреваем аэрогриль до 180 °C.

Шаг 3. Выкладываем рыбу на решётку, оставляя расстояние между кусками для циркуляции воздуха, и готовим 15–20 минут в зависимости от толщины.

Сколько готовить треску: время и температура для разных способов. Инфографика: Life.ru

Классические блюда из трески

Треска в аэрогриле. Рецепты. Фото © ChatGPT

Треска под маринадом

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 25–30 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 600 г

Морковь — 200 г

Лук репчатый — 100 г

Томатная паста — 80 г

Растительное масло — 80 мл

Лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу

Лимон — половинка

Фото © ChatGPT

Шаг 1. Готовим овощи. Чистим лук и морковь. Морковь натираем на крупной тёрке, лук нарезаем полукольцами. Тушим на медленном огне до мягкости моркови.

Шаг 2. Добавляем томат. Вводим томатную пасту и сок половины лимона, тушим ещё 10 минут.

Шаг 3. Обжариваем рыбу. Филе нарезаем порционными кусками, солим, перчим и обжариваем на отдельной сковороде с небольшим количеством масла по 3–4 минуты с каждой стороны.

Шаг 4. Соединяем. Перекладываем рыбу к овощам или выкладываем слоями, покрывая маринадом. Добавляем лавровый лист и перец горошком, тушим на минимальном огне 5–7 минут.

Треска по-польски

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 500 г

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 80 г

Петрушка — небольшой пучок

Лимонный сок — 1 ст. л.

Лавровый лист, перец горошком — для бульона

Соль, перец — по вкусу

Шаг 1. Отвариваем рыбу. Доводим до кипения воду с лавровым листом и перцем горошком, опускаем филе и варим 10–12 минут на небольшом огне.

Шаг 2. Готовим соус. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, чистим и натираем на средней тёрке. Петрушку мелко рубим.

Шаг 3. Соединяем соус. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем пару ложек рыбного бульона, лимонный сок, тёртые яйца и петрушку. Прогреваем 2 минуты.

Шаг 4. Подаём. Выкладываем рыбу на блюдо, поливаем горячим соусом. Подаём с картофельным пюре.

Треска по-польски была в каждой советской столовой — ещё рецепты рыбы из СССР.

Уха из трески

Уха из трески. Рецепты. Фото © ChatGPT

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 400 г

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу

Укроп — по желанию

Шаг 1. Подготавливаем овощи. Картофель чистим и нарезаем брусочками, лук и морковь измельчаем, помидор нарезаем кубиками.

Шаг 2. Обжариваем овощи. В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, обжариваем лук и морковь 5 минут, добавляем помидор и готовим ещё 5 минут.

Шаг 3. Варим бульон. Вливаем около 1,5 л горячей воды, добавляем картофель, соль, перец горошком и лавровый лист. Варим 10 минут.

Шаг 4. Добавляем рыбу. Нарезаем филе кусочками, опускаем в суп и варим 7 минут.

Шаг 5. Даём настояться. Добавляем зелень, снимаем с огня, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Другие варианты рыбы под маринадом и ухи — в отдельном гиде.

Котлеты из трески

Котлеты из трески — простой рецепт. Фото © ChatGPT

Если хочется чего-то посытнее, приготовьте котлеты из трески: они получаются нежными и хорошо держат форму, если добавить в фарш размоченный хлеб и дать ему охладиться. Как сделать, чтобы котлеты не разваливались, — в нашем гиде по рыбным котлетам.

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:

Филе трески — 600 г

Белый хлеб — 2 ломтика

Молоко — 50 мл

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сливочное масло — 30 г

Панировочные сухари — для обваливания

Соль, перец — по вкусу

Шаг 1. Готовим фарш. Хлеб замачиваем в молоке. Филе и очищенный лук пропускаем через мясорубку, добавляем отжатый хлеб, вбиваем яйцо, солим, перчим и тщательно вымешиваем.

Шаг 2. Охлаждаем. Убираем фарш в холодильник на 20–30 минут, чтобы он стал плотнее.

Шаг 3. Формируем котлеты мокрыми руками и обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 4. Обжариваем на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Шаг 5. Доводим до готовности: перекладываем на противень и ставим в разогретую до 170 °C духовку на 10 минут.

Треска на пару и отварная: для диетического и детского меню

Если вы следите за питанием или готовите для ребёнка, треска — хороший выбор. Приготовленная на пару, она сохраняет больше полезных веществ, а отварная подходит для диетического стола.

Для приготовления на пару филе солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком и готовим в пароварке 10–12 минут. Отварная треска готовится в подсоленной воде с лавровым листом 8–10 минут после закипания. Подавайте с овощами или лёгким соусом на йогуртовой основе.

Что подать к треске

Треска универсальна: она хорошо сочетается с картофелем, рисом, овощами и крупами. Классические гарниры — картофельное пюре, отварной молодой картофель с укропом, рис, запечённые овощи или свежий салат из огурцов и помидоров. Из соусов лучше всего подходят сметанный, сливочный, тартар и лёгкий соус из петрушки с лимонным соком. К жареной рыбе достаточно ломтика лимона и свежей зелени.

Частые вопросы

Сколько запекать треску в духовке?

При 180 °C филе толщиной 2–3 см запекается 15–20 минут. Универсальное правило: каждые 2,5 см толщины — 8–9 минут при 160–170 °C.

Сколько жарить треску на сковороде?

Филе толщиной 2–3 см жарится по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне, тонкие куски — по 2–3 минуты.

Почему треска получается сухой и как этого избежать?

Треска нежирная, поэтому легко пересыхает. Размораживайте её в холодильнике, обсушивайте перед готовкой, не передерживайте на огне и используйте соусы, овощи или фольгу.

Можно ли готовить треску без разморозки?

Нет, замороженную треску нужно разморозить. Иначе она будет готовиться неравномерно: снаружи пересохнет, а внутри останется сырой.

Чем треска отличается от минтая и хека?

Треска плотнее и слоистее, с белым мясом и нежной текстурой. Минтай более нейтральный и универсальный, а хек мягче и слаще, его часто готовят на пару или тушат. Для запекания и жарки лучше всего подходит треска: её мясо меньше разваливается.

Приготовить треску легко: не передерживайте её на огне, обсушивайте перед готовкой и чаще используйте соусы, овощи или фольгу. Выбирайте рецепт под настроение — запекайте, жарьте или делайте в кляре, а уха и рыба под маринадом разнообразят повседневное меню. Приятного аппетита!

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Авторы Божена Зажицкая