Рецепты из трески: как вкусно приготовить в духовке и на сковороде
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Треска: рецепты в духовке, на сковороде, в кляре и в аэрогриле — простые и сочные. Треска под маринадом, по-польски, котлеты и как не пересушить рыбу.
Рецепты из трески: как вкусно приготовить в духовке и на сковороде. Обложка © ChatGPT
Треску любят за нежный вкус и отсутствие мелких костей. Но у неё есть коварная особенность: она нежирная, и стоит передержать её на огне или в духовке пару лишних минут, как она становится сухой и волокнистой. Поэтому главный вопрос домашних поваров — не «с чем готовить треску», а «как её не пересушить». Отвечаем на оба и делимся рецептами из трески в духовке, на сковороде, в кляре, в аэрогриле — и не только.
Как выбрать и подготовить треску: филе, брикеты, стейки
В магазинах треска встречается в нескольких видах, и каждый подходит для своего блюда. Самая ценная и мясистая часть — спинка, или лойн. Она толще остального филе, ровная по толщине и почти не распадается при жарке. Если хотите идеальный стейк или запечь крупный кусок, берите спинку. Обычное филе тоньше и может быть менее сочным, а стейки с позвоночной частью — более бюджетный вариант, который хорошо подходит для тушения и маринада. Брикеты — спрессованные кусочки филе: их удобно хранить, но по качеству они часто уступают цельному куску. Для праздничного блюда лучше выбрать филе или спинку.
Отдельного внимания заслуживает разморозка — первый и, пожалуй, самый важный шаг к сочной треске. Если размораживать рыбу в горячей воде или микроволновке, волокна разрушаются и рыба теряет сок ещё до готовки. Лучше переложить её из морозилки в холодильник на 12 часов или на ночь, положив на тарелку, чтобы стекала лишняя влага. После разморозки филе обязательно обсушите бумажным полотенцем: влага на поверхности — главный враг хрустящей корочки, вместо жарки рыба начнёт тушиться в собственном соку.
Какую треску выбрать: спинка, филе, стейки, брикеты. Инфографика: Life.ru
Если трески нет под рукой, подойдёт хек. Есть похожие рецепты и из минтая.
Треска в духовке: 3 рецепта
Треска в духовке — простые рецепты с фото. Фото © ChatGPT
Духовка — самый щадящий способ приготовления трески. Главное правило: при температуре 160–170 °C каждые 2,5 см толщины рыбы готовятся 8–11 минут. Поскольку треска нежирная, ориентируйтесь на нижнюю границу — 8–9 минут на каждые 2,5 см. Стейку толщиной около 3 см хватит 10–12 минут. Не передерживайте рыбу «для уверенности»: она станет сухой и потеряет вкус.
Треска в духовке с овощами
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 20–25 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 600 г
- Кабачок — 1 небольшой
- Помидоры — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль, перец, сушёные травы — по вкусу
- Лимон — половинка
Шаг 1. Подготавливаем овощи. Моем кабачок, помидоры и морковь, чистим лук и морковь. Нарезаем кабачок кружочками, помидоры — дольками, лук — полукольцами, морковь — тонкими ломтиками.
Шаг 2. Выкладываем основу. Смазываем форму оливковым маслом и выкладываем слоями морковь, лук, кабачок и помидоры. Слегка солим и перчим.
Шаг 3. Добавляем рыбу. Филе обсушиваем, солим, перчим, сбрызгиваем соком половины лимона и укладываем поверх овощей.
Шаг 4. Запекаем. Разогреваем духовку до 180 °C и запекаем 20–25 минут в зависимости от толщины филе.
Треска в духовке со сметаной
Треска в духовке со сметаной — простые рецепты с фото. Фото © ChatGPT
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 25–30 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 500 г
- Сметана 20% — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр твёрдый — 50 г (по желанию)
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания формы
Шаг 1. Подготавливаем лук. Чистим, нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до мягкости и лёгкого золотистого цвета.
Шаг 2. Укладываем рыбу. Филе моем, обсушиваем, солим, перчим и выкладываем в смазанную форму.
Шаг 3. Готовим заливку. Смешиваем сметану с солью и перцем. Если сметана очень густая, добавляем пару ложек воды.
Шаг 4. Собираем блюдо. Поверх рыбы распределяем лук и заливаем сметаной. Если используем сыр, посыпаем сверху тёртым сыром.
Шаг 5. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока соус не начнёт пузыриться, а верх не подрумянится.
Треска в фольге
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 2 куска по 200 г
- Лимон — половинка
- Сливочное масло — 20 г
- Соль, перец — по вкусу
- Укроп — по желанию
Шаг 1. Подготавливаем рыбу. Филе моем, обсушиваем, солим и перчим с обеих сторон.
Шаг 2. Формируем «лодочки». Кладём кусок рыбы на лист фольги, сверху — тонкий ломтик сливочного масла и дольку лимона. По желанию добавляем пару веточек укропа.
Шаг 3. Запечатываем. Плотно закрываем фольгу, подворачивая края, чтобы не выходил пар. Можно использовать рукав для запекания, завязав его с двух сторон.
Шаг 4. Запекаем. Разогреваем духовку до 170 °C и запекаем 15 минут.
Треска на сковороде: 2 рецепта
Треска на сковородке. Рецепты. Фото © ChatGPT
Быстрее всего треска готовится на сковороде. Филе толщиной 2–3 см жарится по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне, тонкие куски — по 2–3 минуты. Дайте рыбе «отдохнуть» пару минут после снятия с огня: соки распределятся равномерно, и она будет сочнее.
Жареная треска с луком
Жареная треска с луком — простой рецепт. Фото © ChatGPT
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Растительное масло — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Шаг 1. Подготавливаем рыбу. Филе размораживаем, обсушиваем, нарезаем порционными кусками, солим и перчим.
Шаг 2. Панируем. Обваливаем каждый кусок в муке со всех сторон.
Шаг 3. Обжариваем лук. Чистим, нарезаем полукольцами, обжариваем на разогретом масле до золотистого цвета и перекладываем на тарелку.
Шаг 4. Жарим рыбу. На той же сковороде обжариваем треску по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Шаг 5. Соединяем. Возвращаем лук к рыбе, накрываем крышкой и готовим ещё 1–2 минуты на минимальном огне.
Треска в кляре
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 10–12 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 100 г
- Молоко или газированная вода — 100 мл
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Шаг 1. Подготавливаем рыбу. Филе обсушиваем, нарезаем брусочками или ломтиками, солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем на 10 минут.
Шаг 2. Готовим кляр. В глубокой миске взбиваем яйцо с молоком или газированной водой, постепенно добавляем муку и перемешиваем до однородности, как тесто для оладий. Солим.
Шаг 3. Разогреваем масло. Наливаем в сковороду растительное масло слоем около 2 см и разогреваем на среднем огне. Масло готово, когда капля кляра сразу шипит и всплывает.
Шаг 4. Обжариваем. Обмакиваем каждый кусок в кляр и сразу выкладываем на сковороду. Жарим по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Шаг 5. Убираем лишний жир. Перекладываем готовую рыбу на бумажное полотенце.
Треска в аэрогриле
Треска в аэрогриле. Рецепты. Фото © ChatGPT
Аэрогриль — хороший вариант для тех, кто хочет хрустящую корочку без лишнего масла. Оптимальная температура для трески — 180 °C. Толстые куски готовятся 18–20 минут, тонкие — 10–15 минут. Для более румяной корочки за 2–3 минуты до готовности поднимите температуру до 200 °C.
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 15–20 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 300 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль, перец, паприка — по вкусу
Шаг 1. Маринуем. Филе обсушиваем, солим, перчим, посыпаем паприкой, сбрызгиваем лимонным соком и оливковым маслом. Оставляем на 10 минут.
Шаг 2. Разогреваем аэрогриль до 180 °C.
Шаг 3. Выкладываем рыбу на решётку, оставляя расстояние между кусками для циркуляции воздуха, и готовим 15–20 минут в зависимости от толщины.
Сколько готовить треску: время и температура для разных способов. Инфографика: Life.ru
Классические блюда из трески
Треска в аэрогриле. Рецепты. Фото © ChatGPT
Треска под маринадом
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 25–30 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 600 г
- Морковь — 200 г
- Лук репчатый — 100 г
- Томатная паста — 80 г
- Растительное масло — 80 мл
- Лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу
- Лимон — половинка
Фото © ChatGPT
Шаг 1. Готовим овощи. Чистим лук и морковь. Морковь натираем на крупной тёрке, лук нарезаем полукольцами. Тушим на медленном огне до мягкости моркови.
Шаг 2. Добавляем томат. Вводим томатную пасту и сок половины лимона, тушим ещё 10 минут.
Шаг 3. Обжариваем рыбу. Филе нарезаем порционными кусками, солим, перчим и обжариваем на отдельной сковороде с небольшим количеством масла по 3–4 минуты с каждой стороны.
Шаг 4. Соединяем. Перекладываем рыбу к овощам или выкладываем слоями, покрывая маринадом. Добавляем лавровый лист и перец горошком, тушим на минимальном огне 5–7 минут.
Треска по-польски
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 500 г
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 80 г
- Петрушка — небольшой пучок
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Лавровый лист, перец горошком — для бульона
- Соль, перец — по вкусу
Шаг 1. Отвариваем рыбу. Доводим до кипения воду с лавровым листом и перцем горошком, опускаем филе и варим 10–12 минут на небольшом огне.
Шаг 2. Готовим соус. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, чистим и натираем на средней тёрке. Петрушку мелко рубим.
Шаг 3. Соединяем соус. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем пару ложек рыбного бульона, лимонный сок, тёртые яйца и петрушку. Прогреваем 2 минуты.
Шаг 4. Подаём. Выкладываем рыбу на блюдо, поливаем горячим соусом. Подаём с картофельным пюре.
Треска по-польски была в каждой советской столовой — ещё рецепты рыбы из СССР.
Уха из трески
Уха из трески. Рецепты. Фото © ChatGPT
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 400 г
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Лавровый лист, перец горошком, соль — по вкусу
- Укроп — по желанию
Шаг 1. Подготавливаем овощи. Картофель чистим и нарезаем брусочками, лук и морковь измельчаем, помидор нарезаем кубиками.
Шаг 2. Обжариваем овощи. В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, обжариваем лук и морковь 5 минут, добавляем помидор и готовим ещё 5 минут.
Шаг 3. Варим бульон. Вливаем около 1,5 л горячей воды, добавляем картофель, соль, перец горошком и лавровый лист. Варим 10 минут.
Шаг 4. Добавляем рыбу. Нарезаем филе кусочками, опускаем в суп и варим 7 минут.
Шаг 5. Даём настояться. Добавляем зелень, снимаем с огня, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут.
Другие варианты рыбы под маринадом и ухи — в отдельном гиде.
Котлеты из трески
Котлеты из трески — простой рецепт. Фото © ChatGPT
Если хочется чего-то посытнее, приготовьте котлеты из трески: они получаются нежными и хорошо держат форму, если добавить в фарш размоченный хлеб и дать ему охладиться. Как сделать, чтобы котлеты не разваливались, — в нашем гиде по рыбным котлетам.
Время подготовки: 20 минут
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты:
- Филе трески — 600 г
- Белый хлеб — 2 ломтика
- Молоко — 50 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливочное масло — 30 г
- Панировочные сухари — для обваливания
- Соль, перец — по вкусу
Шаг 1. Готовим фарш. Хлеб замачиваем в молоке. Филе и очищенный лук пропускаем через мясорубку, добавляем отжатый хлеб, вбиваем яйцо, солим, перчим и тщательно вымешиваем.
Шаг 2. Охлаждаем. Убираем фарш в холодильник на 20–30 минут, чтобы он стал плотнее.
Шаг 3. Формируем котлеты мокрыми руками и обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 4. Обжариваем на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Шаг 5. Доводим до готовности: перекладываем на противень и ставим в разогретую до 170 °C духовку на 10 минут.
Треска на пару и отварная: для диетического и детского меню
Если вы следите за питанием или готовите для ребёнка, треска — хороший выбор. Приготовленная на пару, она сохраняет больше полезных веществ, а отварная подходит для диетического стола.
Для приготовления на пару филе солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком и готовим в пароварке 10–12 минут. Отварная треска готовится в подсоленной воде с лавровым листом 8–10 минут после закипания. Подавайте с овощами или лёгким соусом на йогуртовой основе.
Что подать к треске
Треска универсальна: она хорошо сочетается с картофелем, рисом, овощами и крупами. Классические гарниры — картофельное пюре, отварной молодой картофель с укропом, рис, запечённые овощи или свежий салат из огурцов и помидоров. Из соусов лучше всего подходят сметанный, сливочный, тартар и лёгкий соус из петрушки с лимонным соком. К жареной рыбе достаточно ломтика лимона и свежей зелени.
Частые вопросы
Сколько запекать треску в духовке?
При 180 °C филе толщиной 2–3 см запекается 15–20 минут. Универсальное правило: каждые 2,5 см толщины — 8–9 минут при 160–170 °C.
Сколько жарить треску на сковороде?
Филе толщиной 2–3 см жарится по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне, тонкие куски — по 2–3 минуты.
Почему треска получается сухой и как этого избежать?
Треска нежирная, поэтому легко пересыхает. Размораживайте её в холодильнике, обсушивайте перед готовкой, не передерживайте на огне и используйте соусы, овощи или фольгу.
Можно ли готовить треску без разморозки?
Нет, замороженную треску нужно разморозить. Иначе она будет готовиться неравномерно: снаружи пересохнет, а внутри останется сырой.
Чем треска отличается от минтая и хека?
Треска плотнее и слоистее, с белым мясом и нежной текстурой. Минтай более нейтральный и универсальный, а хек мягче и слаще, его часто готовят на пару или тушат. Для запекания и жарки лучше всего подходит треска: её мясо меньше разваливается.
Приготовить треску легко: не передерживайте её на огне, обсушивайте перед готовкой и чаще используйте соусы, овощи или фольгу. Выбирайте рецепт под настроение — запекайте, жарьте или делайте в кляре, а уха и рыба под маринадом разнообразят повседневное меню. Приятного аппетита!
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