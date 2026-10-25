Рэпер Дрейк разыграл миллион долларов на вечеринке в честь своего 40-летия

Рэпер Дрейк отпраздновал 40-летие роскошной вечеринкой, на которой разыграл миллион долларов и раздал гостям дорогие подарки. По информации People, праздник прошёл в Нью-Йорке и собрал около 400 человек.

Торжество устроили 23 октября в престижном заведении Casa Cipriani на Манхэттене, за день до юбилея музыканта. Очевидцы описали мероприятие как невероятно дорогое, но при этом элегантное и оформленное со вкусом. Причём подарки получал не только именинник: приглашённым вручали дизайнерские сумки Chanel и Hermès, а также денежные призы от 10 тысяч долларов. Самому удачливому участнику достался целый миллион.

Главным музыкальным сюрпризом стало выступление легендарной группы Backstreet Boys. В какой-то момент Дрейк присоединился к коллективу и вместе с ним исполнил знаменитый хит I Want It That Way 1999 года. Интересно, что артисты уже пели эту композицию вместе на концерте в Торонто в 2022-м.

По словам присутствовавшего на празднике источника, рэпер весь вечер улыбался, общался с гостями и выглядел совершенно счастливым. На этом празднование не закончилось: уже на следующий день музыкант планировал устроить ещё одну вечеринку.

Юбилей совпал с новым достижением в карьере исполнителя. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) присвоила ему сразу 30 новых сертификатов, благодаря чему он первым в истории преодолел отметку в 350 миллионов сертифицированных единиц. Кроме того, в мае 2026 года артист обошёл Майкла Джексона по количеству песен, возглавивших Billboard Hot 100 среди сольных мужчин-исполнителей. Рекорд ему принёс трек Janice STFU, вышедший вскоре после одновременного релиза трёх альбомов — Iceman, Habibti и Maid of Honour.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дрейк проиграл 1,5 миллиона долларов на ставке в финале чемпионата мира по футболу. В июле 2026 года рэпер поставил огромную сумму на победу сборной Аргентины, однако вновь остался без выигрыша. Эта неудача стала для музыканта уже 12-й за последние 13 попыток угадать результаты спортивных соревнований. До этого он потерял по миллиону долларов на поединке Конора Макгрегора с Максом Холлоуэем, матче лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов и выступлении «Пэтриотс» в Супербоуле.