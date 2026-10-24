Дрейку — 40: как актёр из подросткового сериала стал мировой рэп-звездой Оглавление Кто такой Дрейк: настоящее имя, возраст и откуда он родом В каком сериале снимался Дрейк: история Джимми Брукса из «Деграсси» Почему Дрейк ушёл из «Деграсси» и как стал рэпером Как Дрейк изменил рэп: песни о чувствах вместо образа непобедимого гангстера От Hotline Bling до God's Plan: песни, которые сделали Дрейка мировой звездой Как Дрейк вернулся в «Деграсси», когда уже стал суперзвездой Дрейк и рекорды Billboard: как бывший актёр вошёл в историю музыки Три альбома за один день: что Дрейк выпустил в 2026 году Дрейк и Кендрик Ламар: что произошло между рэперами Почему Дрейк не отправил три альбома на «Грэмми-2027» На чём зарабатывает Дрейк: музыка, бренд OVO и сотрудничество с NBA От актёра «Деграсси» до продюсера «Эйфории» Сколько денег у Дрейка в 2026 году Жена и дети Дрейка: что известно о личной жизни рэпера Почему Дрейк остаётся мировой звездой в 40 лет Частые вопросы о Дрейке 24 октября 2026 года Дрейку исполняется 40 лет. Как актёр «Деграсси» стал рэп-звездой, установил рекорды Billboard и пережил громкий конфликт. Канадский рэпер Дрейк (Drake) прошёл путь от актёра подросткового сериала до одной из самых успешных звёзд мирового хип-хопа. Обложка © ТАСС / ZUMA / Daniel DeSlover

В начале нулевых канадские школьники знали Обри Грэма как Джимми Брукса — баскетболиста из подросткового сериала «Деграсси». Спустя четверть века он уже не снимается в школьной драме, а устанавливает рекорды Billboard, зарабатывает миллионы и выясняет отношения с другим рэп-гигантом, Кендриком Ламаром. 24 октября 2026 года Дрейку исполняется 40 лет. К юбилею артист подошёл с пятью «Грэмми», более чем 400 попаданиями в главный американский хит-парад и сразу тремя новыми альбомами. Life.ru рассказывает, как актёр второго плана превратился в мировую суперзвезду и почему даже громкие скандалы не заставили публику перестать слушать его музыку.

Кто такой Дрейк: настоящее имя, возраст и откуда он родом

Настоящее имя Дрейка — Обри Дрейк Грэм (Aubrey Drake Graham). Он родился 24 октября 1986 года в Торонто, Канада. В 2026 году музыкант отмечает 40-летие.м

Его отец Деннис Грэм был барабанщиком, а мать Сандра Шер работала преподавательницей. Родители развелись, когда будущий музыкант был ребёнком. Обри остался жить с матерью в Торонто.

Впоследствии именно этот город стал неотъемлемой частью его образа. В песнях, клипах, названиях проектов и рекламных кампаниях Дрейк постоянно возвращался к Канаде.

До мировой музыкальной славы Дрейк снимался в сериале «Деграсси», а затем начал строить карьеру рэп-исполнителя. Фото © Wikipedia / musicisentropy

Он даже сделал прозвище The 6 — отсылку к Торонто — частью собственного музыкального бренда.

Но до карьеры в рэпе Обри Грэм зарабатывал совсем другим способом: снимался в популярном подростковом телесериале.

В каком сериале снимался Дрейк: история Джимми Брукса из «Деграсси»

В 2001 году Дрейк получил роль Джимми Брукса в канадском сериале «Деграсси: Следующее поколение» (Degrassi: The Next Generation).

Это была подростковая драма о жизни школьников, которые сталкивались с дружбой, первой любовью, семейными конфликтами и непростыми социальными проблемами.

Персонаж Дрейка — талантливый баскетболист Джимми Брукс. По сюжету он переживает вооружённое нападение в школе, после которого оказывается парализован и начинает пользоваться инвалидной коляской.

Этот поворот стал одной из самых запоминающихся историй сериала.

Важно: инвалидность была частью сюжета и относилась к персонажу. Сам Дрейк в реальной жизни не был парализован.

В «Деграсси» Обри Грэм снимался с 2001 по 2008 год.

Будущий рэпер Дрейк сыграл Джимми Брукса в канадском подростковом сериале «Деграсси: Следующее поколение». Фото © Кадр из фильма «Деграсси», режиссёры Филип Ёрншоу, Элинор Линдо, Стефан Брогрен и др. сценаристы Кит Худ, Линда Шулер, Майкл Грасси и др.

Для молодого человека это была не просто возможность стать узнаваемым. Работа в телесериале помогала ему и его матери финансово.

Позднее Дрейк вспоминал, что в определённый период деньги от канадского телевидения фактически были его единственным источником дохода.

Однако музыкальные амбиции постепенно становились важнее съёмок.

Причём будущий рэпер не ждал, когда продюсеры предложат ему записать саундтрек. Он начал создавать музыку самостоятельно.

Почему Дрейк ушёл из «Деграсси» и как стал рэпером

В 2006 году, ещё во время работы в сериале, Дрейк выпустил свой первый микстейп Room for Improvement.

Микстейп — это музыкальный сборник, который рэперы нередко используют для знакомства с аудиторией и демонстрации собственного стиля.

Для Обри Грэма это была возможность показать, что за пределами телевизионной роли у него есть самостоятельная творческая личность.

Через год появился Comeback Season.

А в 2009 году вышел So Far Gone — проект, который по-настоящему изменил его карьеру.

Песня Best I Ever Had поднялась до второго места в американском чарте Billboard Hot 100.

Дрейк начал привлекать внимание не только фанатов канадского телевидения, но и крупнейших игроков музыкальной индустрии США.

Особенно важным оказалось знакомство с рэпером Лил Уэйном (Lil Wayne). В 2009 году Дрейк присоединился к его лейблу Young Money Entertainment.

Затем последовал первый студийный альбом Thank Me Later.

В июне 2010 года пластинка вышла на первое место американского Billboard 200.

Всего за несколько лет человек, которого зрители помнили по школьному сериалу, стал одним из самых перспективных исполнителей американского хип-хопа.

И всё это — без привычной истории о многолетней карьере в андеграундных рэп-баттлах.

Как Дрейк изменил рэп: песни о чувствах вместо образа непобедимого гангстера

Одним из главных отличий Дрейка от многих других рэп-звёзд стала манера исполнения.

Он не ограничивался речитативом, а постоянно совмещал рэп с пением, R&B и поп-музыкой.

Дрейк стал одним из самых популярных рэперов мира благодаря хитам Hotline Bling, God's Plan и другим композициям. Фото © ТАСС / АР / Joel Ryan

В песнях Дрейка соседствовали рассказы об успехе, дорогих вещах и славе с переживаниями из-за отношений, одиночества и недоверия к окружающим.

Конечно, эмоциональный рэп существовал и до него. Но Дрейк помог сделать подобное сочетание одним из главных коммерческих форматов массового хип-хопа 2010-х годов.

В 2011 году музыкант выпустил альбом Take Care.

Эта пластинка закрепила его фирменный стиль, а впоследствии принесла первую премию «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».

Следом вышли Nothing Was the Same (2013), Views (2016), Scorpion (2018) и другие успешные работы.

Постепенно Дрейк перестал восприниматься как актёр, который решил попробовать себя в рэпе.

Теперь всё было наоборот: многим новым поклонникам приходилось отдельно объяснять, что их любимый музыкант когда-то снимался в подростковом сериале.

От Hotline Bling до God's Plan: песни, которые сделали Дрейка мировой звездой

У Дрейка есть несколько композиций, ставших знаковыми для массовой культуры.

Best I Ever Had в 2009 году обеспечила первый большой музыкальный прорыв.

Hotline Bling, вышедшая в 2015 году, превратилась в хит и одновременно подарила Интернету огромное количество мемов.

В клипе Дрейк танцевал на фоне ярких цветных декораций. Пользователи начали пародировать его движения, а кадры с противоположными эмоциями рэпера превратились в универсальный шаблон: сверху — то, что тебе не нравится, снизу — то, что одобряешь.

Мем живёт до сих пор, причём многие люди используют его, вообще не зная, из какого клипа взяты фотографии.

В 2016 году композиция One Dance стала одним из самых заметных мировых хитов Дрейка.

А в 2018 году вышла God's Plan.

Клип на эту песню отличался от стандартного набора красивых автомобилей, дорогих украшений и роскошных вечеринок.

В видеоролике Дрейк раздавал деньги людям и благотворительным организациям в Майами.

Создатели клипа указали, что на помощь было направлено 996 631,90 доллара — практически миллион.

Это стало одним из самых обсуждаемых музыкальных видео того года.

В том же 2018-м композиция In My Feelings породила масштабный танцевальный интернет-челлендж.

Дрейк оказался одним из тех исполнителей, чьи песни продолжали жить за пределами стримингов: в мемах, роликах пользователей, спортивных трансляциях и повседневных разговорах.

И это помогало его музыке находить новую аудиторию.

Как Дрейк вернулся в «Деграсси», когда уже стал суперзвездой

В 2018 году Дрейк неожиданно вернулся к своей телевизионной биографии.

В клипе на песню I'm Upset он собрал многих актёров сериала «Деграсси: Следующее поколение».

По сюжету бывшие школьники встречаются спустя годы, устраивают вечеринку и вспоминают прошлое.

В клипе появились исполнители ролей Эммы Нельсон, Мэнни Сантос, Спиннера Мейсона и других персонажей.

Получилось своеобразное воссоединение сериального класса.

Для зрителей, выросших на «Деграсси», видео стало ностальгическим подарком. Для новых поклонников — неожиданным открытием.

Оказалось, что человек, записавший одни из самых популярных рэп-хитов десятилетия, когда-то играл школьника по имени Джимми.

При этом Дрейк не пытался избавиться от актёрского прошлого. Он использовал его как ещё одну часть собственной истории.

Возможно, именно такая свобода обращения со своим образом стала одной из причин его долговечности в шоу-бизнесе.

Дрейк и рекорды Billboard: как бывший актёр вошёл в историю музыки

К 2026 году Дрейк достиг результатов, которые выделяют его даже среди крупнейших звёзд мировой поп-музыки.

По данным Billboard, в мае 2026 года он стал первым исполнителем в истории американского чарта Hot 100, чьи записи появлялись в рейтинге более 400 раз.

По состоянию на 30 мая их насчитывалось 402.

Важно правильно понимать этот рекорд. Речь не о 402 песнях, возглавивших хит-парад, а о количестве композиций, в которых Дрейк указан исполнителем и которые хотя бы однажды попали в сотню самых популярных в США.

На ту же дату Billboard фиксировал у него 90 попаданий в первую десятку Hot 100 и 14 хитов, достигавших первого места.

Музыкант также побил рекорд по количеству одновременных появлений в Hot 100: в один из майских чартов 2026 года попали сразу 42 его композиции.

Такая статистика объясняется не только популярностью рэпера, но и особенностями современной музыкальной индустрии.

В эпоху стриминга поклонники могут массово прослушивать альбом целиком, в результате чего в чарты одновременно попадает множество треков.

Однако это не отменяет масштаба достижения.

Дрейк смог удерживать внимание аудитории почти два десятилетия после своего первого большого хита.

Life.ru ещё в 2021 году рассказывал о признании Дрейка артистом десятилетия по версии Billboard. К 40-летию исполнитель добавил к этому достижению новые рекорды.

Три альбома за один день: что Дрейк выпустил в 2026 году

Главное музыкальное событие года для поклонников Дрейка произошло 15 мая 2026-го.

Рэпер Дрейк неоднократно возглавлял американские музыкальные чарты Billboard и установил множество рекордов по популярности своих песен. Фото © ТАСС / ZUMA

Вместо одного ожидаемого альбома Iceman музыкант представил сразу три полноформатных релиза.

Кроме Iceman вышли Habibti и Maid of Honour.

В общей сложности слушатели получили 43 композиции.

Для артиста, пережившего один из самых громких конфликтов в современной рэп-индустрии, такой релиз стал демонстрацией творческой активности.

Он не ограничился одним альбомом-ответом критикам, а предложил поклонникам сразу несколько проектов.

Промокампания тоже была необычной.

Перед выходом Iceman музыкант устроил акцию с огромной ледяной глыбой в Торонто, внутри которой была спрятана дата релиза.

Поклонники пытались добыть информацию самостоятельно.

Впоследствии для продвижения музыки Дрейк использовал стримы и видеопроекты.

15 сентября 2026 года в Интернете появился его фильм Fear of Missing Out (FOMO).

А уже 2 октября рэпер выпустил расширенную версию Habibti (FOMO), добавив четыре композиции из этого проекта.

Иными словами, буквально за несколько недель до 40-летия Дрейк продолжал экспериментировать с тем, как выпускать и продвигать музыку.

Но далеко не все события последних лет оказались для него приятными.

Дрейк и Кендрик Ламар: что произошло между рэперами

В 2024 году конфликт Дрейка и американского рэпера Кендрика Ламара превратился в одно из наиболее обсуждаемых противостояний в современной музыке.

Артисты обменивались диссами — композициями, в которых исполнители критикуют и высмеивают друг друга.

Особенно сильный общественный резонанс получила песня Ламара Not Like Us.

Она стала коммерческим хитом и в феврале 2025 года выиграла пять премий «Грэмми», включая награды за запись года и песню года.

В тексте звучали серьёзные обвинения в адрес Дрейка. Музыкант их отвергал. Необходимо различать заявления, прозвучавшие в рэп-баттле, и факты, установленные судом.

В январе 2025 года Дрейк подал иск против Universal Music Group — компании, занимавшейся выпуском и продвижением песни Ламара.

Он утверждал, что распространение трека нанесло вред его репутации.

При этом ответчиком выступала UMG, а не лично Кендрик Ламар.

В октябре 2025 года федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск. Судья сочла, что спорные высказывания в контексте рэп-противостояния представляли собой мнение и риторическое преувеличение, а не утверждения об объективных фактах, за которые можно взыскать компенсацию в рамках заявленного иска.

Однако на этом история не закончилась.

Дрейк подал апелляцию, и в сентябре 2026 года стало известно, что устные слушания по делу назначены на 4 декабря.

Таким образом, к своему 40-летию музыкант подошёл с продолжающимся судебным разбирательством.

Эта история показывает обратную сторону огромной популярности: чем известнее артист, тем больший масштаб могут приобретать его публичные конфликты.

При этом коммерческие результаты Дрейка говорят о том, что даже столь громкое противостояние не лишило его массовой аудитории.

Почему Дрейк не отправил три альбома на «Грэмми-2027»

В начале октября 2026 года появилась ещё одна неожиданная новость.

По информации Billboard, Дрейк не представил Iceman, Habibti и Maid of Honour, а также песни с этих релизов, на рассмотрение для премии «Грэмми» 2027 года.

Это не первый случай, когда исполнитель дистанцируется от музыкальной награды.

Ранее он уже отказывался от участия в отдельных номинациях и критиковал подходы индустрии к оценке творчества.

При этом утверждать, что новое решение было вызвано исключительно победами Кендрика Ламара, нельзя: официального подтверждения такого мотива нет.

Всего за карьеру Дрейк получил пять премий «Грэмми». По данным Американской академии звукозаписи, к церемонии 2026 года на его счету было 56 номинаций.

Получается парадокс: один из самых результативных музыкантов современности может продолжать устанавливать рекорды, даже не участвуя в борьбе за главные музыкальные награды.

На чём зарабатывает Дрейк: музыка, бренд OVO и сотрудничество с NBA

Успех Дрейка давно не ограничивается продажами пластинок и концертными выступлениями.

Дрейк давно увлекается баскетболом и сотрудничает с клубом «Торонто Рэпторс», став одним из самых известных болельщиков команды. Фото © ТАСС / АР / Lynne Sladky

Артист активно использует собственную популярность в бизнесе.

Одним из важнейших проектов стала компания OVO Sound, созданная в 2012 году вместе с продюсером Ноа Шебибом, известным как 40, и Оливером Эль-Хатибом.

Аббревиатура OVO расшифровывается как October's Very Own — название, связанное с месяцем рождения Дрейка.

Со временем OVO превратился в узнаваемый музыкальный и модный бренд.

Его фирменная сова появилась на одежде, аксессуарах и других товарах.

Помимо собственных релизов Дрейк участвовал в продвижении других исполнителей и развитии музыкальной сцены Торонто.

В 2013 году он стал глобальным послом баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» из NBA.

Сотрудничество включало специальные мероприятия, рекламные проекты и участие в продвижении команды.

Дрейк превратил любовь к родному городу и баскетболу в важный элемент личного бренда.

А в 2025 году артист привлёк внимание и российских поклонников моды. Life.ru рассказывал, как музыкант появился в одежде дизайнера из Екатеринбурга, чей костюм оценивался в 200 тысяч рублей.

Но есть в его портфеле ещё один особенно любопытный проект.

От актёра «Деграсси» до продюсера «Эйфории»

В 2018 году HBO объявил, что Дрейк станет одним из исполнительных продюсеров сериала «Эйфория» (Euphoria).

В 2019 году проект с Зендеей в главной роли вышел на экраны и впоследствии приобрёл огромную популярность.

Это своеобразное возвращение к началу карьеры музыканта.

В «Деграсси» Дрейк сам играл школьника, сталкивающегося с проблемами взросления.

А спустя годы оказался среди исполнительных продюсеров одного из самых обсуждаемых сериалов о молодом поколении.

Он также участвовал в продюсировании британского криминального сериала Top Boy («Главарь»), получившего продолжение на Netflix.

Разумеется, статус исполнительного продюсера не означает, что Дрейк лично писал сценарии или руководил съёмками всех эпизодов.

Но эти проекты подтверждают, что его профессиональные интересы не ограничиваются музыкальной сценой.

Карьера, начавшаяся перед телевизионной камерой, в итоге привела его и на другую сторону экранного производства.

Сколько денег у Дрейка в 2026 году

По оценке специализированного сайта Celebrity Net Worth, состояние Дрейка в марте 2026 года составляло около 400 миллионов долларов.

Однако важно понимать, что это не официальная финансовая отчётность артиста.

Точная стоимость долей в частных компаниях, принадлежащих ему музыкальных прав, недвижимости, инвестиций и обязательств публично не раскрывается.

Поэтому оценку в 400 миллионов долларов нельзя считать доказанной суммой, находящейся в его распоряжении.

В СМИ также появлялись сообщения о масштабном контракте Дрейка с Universal Music Group, стоимость которого оценивали примерно в 400 миллионов долларов.

Но оценочная стоимость коммерческого соглашения не равна сумме личного состояния и тем более не означает, что все эти деньги были выплачены музыканту единовременно.

Что известно наверняка: Дрейк получает доходы из разных источников. Среди них музыкальные релизы, гастроли, авторские права, коммерческие партнёрства и собственные проекты.

Для человека, начинавшего карьеру с заработка в канадском телесериале, это колоссальное изменение финансового положения.

Жена и дети Дрейка: что известно о личной жизни рэпера

Личная жизнь Дрейка регулярно привлекает внимание прессы.

В разные годы ему приписывали романтические отношения с несколькими знаменитостями. Особенно много обсуждались его отношения с певицей Рианной.

Однако официального подтверждения того, что к октябрю 2026 года Дрейк состоит в браке, нет.

У музыканта есть сын Адонис, родившийся в октябре 2017 года.

Мать мальчика — французская художница Софи Брюссо.

Широкой публике об отцовстве Дрейка стало известно в 2018 году. Позже артист начал публиковать совместные фотографии с сыном и рассказывать о своей роли отца.

Адонис также появлялся в творческих проектах музыканта.

В 2026 году ребёнок участвовал в одном из видео, связанных с продвижением альбомов Дрейка.

Таким образом, семейная жизнь тоже стала частью публичного образа исполнителя, хотя сам рэпер по-прежнему старается контролировать объём информации, которую раскрывает о близких.

Почему Дрейк остаётся мировой звездой в 40 лет

История Дрейка не похожа на классическую биографию рэпера, который сначала завоевал уважение андеграундной сцены, а затем получил контракт с крупным лейблом.

Его первой аудиторией были зрители подросткового телевидения.

Его первым громким профессиональным успехом стала роль школьника.

А затем он практически заново построил карьеру, создав музыкальный стиль на пересечении рэпа, R&B и поп-музыки.

С годами он научился превращать почти всё, что происходило вокруг него, в часть большого медийного сюжета.

Торонто стал узнаваемым брендом. Неловкий танец из клипа — бессмертным мемом. Ностальгия по «Деграсси» — музыкальным видео. Увлечение баскетболом — спортивным сотрудничеством. А популярность — основой бизнеса за пределами музыки.

Но его история не состоит только из побед.

Конфликт с Кендриком Ламаром продемонстрировал, что даже звезда с десятками хитов и огромной аудиторией может столкнуться с болезненным репутационным кризисом.

Тем интереснее выглядит юбилей Дрейка.

В 40 лет артист не просто вспоминает былые успехи. Он продолжает выпускать музыку, устанавливать рекорды и бороться за собственную репутацию.

И, пожалуй, главная ирония заключается в следующем: герой, которого когда-то знали исключительно по школьному сериалу, вырос в человека, который сам превратился в одну из самых продолжительных и обсуждаемых историй современного шоу-бизнеса.

Частые вопросы о Дрейке

Когда родился Дрейк?

Дрейк родился 24 октября 1986 года в Торонто, Канада.

Сколько лет Дрейку в 2026 году?

24 октября 2026 года ему исполняется 40 лет.

Как зовут Дрейка на самом деле?

Его полное имя — Обри Дрейк Грэм (Aubrey Drake Graham).

В каком сериале снимался Дрейк?

С 2001 по 2008 год он играл Джимми Брукса в канадском подростковом сериале «Деграсси: Следующее поколение».

Почему Дрейк стал рэпером?

Он начал заниматься музыкой ещё во время съёмок в «Деграсси». В 2006 году выпустил первый микстейп Room for Improvement, а в 2009-м добился большого успеха с So Far Gone и песней Best I Ever Had.

Какие самые известные песни Дрейка?

Среди его крупнейших хитов — Hotline Bling, One Dance, God's Plan, In My Feelings, Nice for What и Best I Ever Had.

Сколько премий «Грэмми» получил Дрейк?

К октябрю 2026 года у рэпера пять наград «Грэмми» и 56 номинаций.

Есть ли у Дрейка жена и дети?

Публично подтверждённого брака нет. У Дрейка есть сын Адонис, родившийся в 2017 году.

Какое состояние у Дрейка?

Celebrity Net Worth оценивает его примерно в 400 миллионов долларов по состоянию на март 2026 года. Это сторонняя оценка, а не подтверждённая сумма активов.

Что выпустил Дрейк в 2026 году?

15 мая вышли три альбома — Iceman, Habibti и Maid of Honour. В начале октября он также представил расширенную версию Habibti (FOMO).

Чем закончился конфликт Дрейка и Кендрика Ламара?

Их музыкальное противостояние получило широкий резонанс в 2024 году. Связанный с ним иск Дрейка против Universal Music Group был отклонён в октябре 2025-го, но музыкант подал апелляцию. Устные слушания назначены на 4 декабря 2026 года.

Авторы Александра Новоселова