Американский рэпер French Montana прибыл в Москву, где вечером 28 ноября состоится его концерт. Исполнитель провёл в дороге из Майами более 20 часов и ещё во время перелёта попросил организаторов подготовить для него тёплые перчатки, сообщает Telegram-канал Mash.

Карим Харбуш, именно так на самом деле зовут артиста, подготовился к московским холодам и прилетел в шубе. Однако его охранник отправился в российскую столицу без куртки. Организаторам пришлось срочно искать верхнюю одежду размера 4XL и худи для команды музыканта.

French Montana прибыл в Москву. Видео © Telegram / Mash

После приземления в аэропорту Внуково рэпер отправился в пятизвёздочный отель Four Seasons неподалёку от Кремля. Из аэропорта артиста сопровождал кортеж из автомобилей Mercedes-Benz V-класса. Вечером исполнитель хитов Unforgettable, All the Way Up и No Stylist должен выступить перед московской публикой.

Тем временем московское управление Роспотребнадзора выразило готовность помочь поклонникам так и не прилетевшего Канье Уэста вернуть деньги за билеты на несостоявшиеся концерты в Санкт-Петербурге через коллективный иск. В ведомство поступают многочисленные жалобы на концертное агентство «Сэй Эдженси». Компания занималась организацией выступлений американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене».