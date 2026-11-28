Покупателям билетов на отменённые концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге помогут добиться возврата денег через суд. О готовности подготовить коллективный иск сообщило московское управление Роспотребнадзора.

В ведомство поступают многочисленные жалобы на концертное агентство «Сэй Эдженси», которое организовывало выступления рэпера на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Зрители утверждают, что после отмены шоу им не вернули потраченные средства либо возместили стоимость билетов лишь частично.

«Всем пострадавшим от действий организатора управление готово оказать помощь в составлении и подаче группового (коллективного) иска в суд», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Для обращения необходимо указать свои ФИО, адрес проживания и контактный телефон, а также рассказать, когда организатору направлялась претензия и какой ответ был получен. К заявлению нужно приложить копии билетов, чек или банковскую выписку об оплате и саму претензию о возврате денег.

Потребуются также документы, подтверждающие отправку претензии организатору ценным письмом: почтовая опись, кассовый чек и отчёт об отслеживании отправления с сайта Почты России. Подать заявление можно на сайте надзорного органа либо отправить почтой.