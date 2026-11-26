Центральный районный суд Воронежа частично удовлетворил первый в России иск к организатору несостоявшихся концертов американского рэпера Канье Уэста. Компанию «Сэй Эдженси» обязали выплатить истцу более 200 тысяч рублей, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

Поводом для судебного разбирательства стала невозможность вернуть деньги за четыре билета общей стоимостью около 145 тысяч рублей. Помимо возврата потраченных средств, мужчина потребовал выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

В начале октября организатор вернул покупателю 132 тысячи рублей, однако спор по остальным требованиям продолжился. Представители компании настаивали, что билеты продавались в рамках специальной акции на условиях, не предусматривающих возврат.

Последнее заседание по делу состоялось 5 ноября. Тогда суд по просьбе представителя ответчика отложил рассмотрение иска, предоставив компании дополнительное время для подготовки доказательств.

Напомним, Канье Уэст должен был выступить на петербургской «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Однако договор аренды стадиона так и не был заключён, а концерты впоследствии отменили. К 6 ноября только в московские суды поступило 44 иска к компании «Сэй Эдженси», большинство из которых связано с несостоявшимися выступлениями рэпера.