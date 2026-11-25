Российский рэпер L’One (Леван Горозия) урегулировал судебный спор с Российским авторским обществом (РАО) на сумму более 3,5 миллиона рублей. Стороны заключили мировое соглашение и направили в Арбитражный суд Москвы заявления о его утверждении. Об этом сообщает РЕН ТВ из зала суда.

Сумма претензий РАО к исполнителю составила 3 546 374 рубля 80 копеек. Иск поступил в суд 24 августа, а 31 августа его приняли к производству.

Претензии общества связаны с публичным исполнением музыкальных произведений на концерте. По условиям договора Горозия должен был перечислить авторам вознаграждение за использование их песен и предоставить РАО отчёт о прозвучавшем репертуаре.

Однако в установленный срок исполнитель не выполнил эти обязательства, что и стало причиной обращения общества в суд.

Теперь стороны решили урегулировать разногласия мирным путём. Заявления об утверждении соглашения поступили в арбитраж от обеих сторон.