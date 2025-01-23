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Регион
23 января, 06:16

«Люблю нажать на тапку»: Рэпер L'One на пару с женой насобирал 173 штрафа за нарушения ПДД

Рэпер L'One и его жена насобирали 173 штрафа за нарушения ПДД

Леван Горозия. Обложка © Telegram / Леван Горозия

Леван Горозия. Обложка © Telegram / Леван Горозия

Российский рэпер L'One (Леван Горозия), подаривший планете песню «Все танцуют локтями», часто испытывает жажду скорости, когда находится за рулём. Любовь к быстрой езде у него с женой — дело семейное, поэтому пара насобирала уже 173 штрафа за превышение, неуплату парковки и прочие нарушения ПДД. Об этом сообщает Mash.

Горозия про свою любовь к скорости. Видео © Telegram / Mash

Гонорары L'One позволили ему купить сразу три автомобиля. Первый, видимо, является воплощением детской мечты. Это Chevrolet Camaro в чёрно-жёлтой расцветке (Да-да, прямо как Бамблби в «Трансформерах»). Ещё есть Range Rover, на котором музыкант колесит чаще всего, и BMW X7 — любимица жены рэпера. Именно она является в их тандеме рекордсменом.

Итого у них:

  • 31 штраф на «Бамблби»;
  • 18 штрафов на Range Rover;
  • 124 штрафа на BMW X7.

Супруга Горозии, как и он, любит «нажать на тапочку». За всё это он вывалил уже больше 100 тысяч рублей штрафов.

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Возможно, коллекция штрафов Левана Горозии вскоре пополнится новыми нарушениями, ведь в 2025 году в правила дорожного движения были внесены новые поправки. Под запрет попало практически всё, что может отвлекать водителя, пока он за рулём, например, сигареты.

Владимир Озеров
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