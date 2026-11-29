Рэпер Macan (Андрей Косолапов) выпустил первый сольный трек после завершения срочной службы. Композиция Red Flag вышла 29 ноября.

В новой песне 24-летний исполнитель размышляет о взрослении, отношениях с отцом, любви, деньгах и амбициях. О том, кому посвящена композиция, артист не сообщал.

Музыкант также готовится к возвращению на концертную сцену. Согласно графику гастролей, 5 февраля 2027 года он выступит в Омске. Концерт пройдёт на G-Drive Арене.

Накануне Life.ru сообщал о демобилизации Macan после года службы в Росгвардии. За это время музыкант получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени. Первый концерт после демобилизации запланирован на 1 декабря в Смоленске.