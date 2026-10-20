Рэпер Navai вернулся домой в Москву после освобождения из СИЗО в Казахстане

Рэпер Navai (Наваи Бакиров) вернулся в Москву после освобождения из следственного изолятора в Казахстане, где находился по делу о предполагаемой контрабанде наркотиков. По данным Telegram-канала Mash, артист прилетел в российскую столицу ранним утром 20 октября и уже находится у себя дома.

Музыканта успели навестить друзья и близкие коллеги. Среди приехавших — его директор Рауф, находившийся рядом во время задержания на казахстанской границе, и певец Бахти.

Уголовное дело против исполнителя прекратили. Эту информацию официально подтвердили в департаменте полиции Жамбылской области Казахстана. В полиции также уточнили, что процессуальное решение утверждено надзорным органом. После освобождения музыканта выдворили за пределы Казахстана.

Рэпер Navai вернулся в Москву после освобождения из СИЗО в Казахстане. Фото © Mash

Navai задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай», когда он въезжал в Казахстан из Киргизии. При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили запрещённое вещество. Музыканта заподозрили в контрабанде наркотиков, а 15 октября суд санкционировал его арест на два месяца.

Однако до завершения назначенного срока содержания под стражей дело прекратили. Освобождение по нереабилитирующим основаниям означает, что уголовное преследование завершено, но это не равнозначно признанию обвинений необоснованными.