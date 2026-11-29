Команда рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) пока не готова возвращать артиста к концертной деятельности даже за двойной гонорар. Менеджеры опасаются повторного срыва и возможной отмены выступлений в последний момент, сообщает Mash.

По оценке окружения музыканта, выходить на сцену ему не стоит как минимум до конца года, а полноценное возвращение к гастролям возможно не раньше чем через полгода. После продолжительного пребывания в дорогостоящем реабилитационном центре артисту непросто адаптироваться к обычной жизни и взаимодействовать с окружающими. В команде также опасаются, что во время живых выступлений он может не справиться с нагрузкой.

При этом организаторы продолжают обращаться с предложениями о концертах. Некоторые заказчики готовы ждать возвращения исполнителя около полугода, предлагая за выступление до 20 миллионов рублей. Однако менеджеры отказываются даже от 14 миллионов — вдвое больше прежнего гонорара в 7 миллионов. Пока они готовы рассматривать для музыканта только предложения об участии в телевизионных проектах.

В окружении Хадзарагова также обеспокоены тем, что он может недооценивать серьёзность своих проблем. По мнению команды, возможность снова отправиться на лечение в случае очередного срыва не должна восприниматься как решение проблемы.

Артист начал реабилитацию в январе 2024 года. Сначала он прошёл 28-дневный курс в наркологической клинике «Свобода», стоимость которого составила 650 тысяч рублей. Позднее врачи выявили у него тяжёлую зависимость и психическое расстройство, после чего музыканта перевели в более закрытое учреждение. Из реабилитационного центра Matrang вышел только в 2026 году.