Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) впервые за почти три года появился в собственных соцсетях после длительного лечения в рехабе. Исполнитель хита «Медуза» опубликовал свежие фотографии и неожиданно представил новую песню «Но забудь», прервав продолжительную паузу в творчестве.

«Даже не знаю, что сказать, кроме…» — коротко написал музыкант, сопроводив публикацию новым треком.

В композиции артист обращается к поклонникам и размышляет о пережитом за время своего отсутствия. Слова песни многие слушатели восприняли как личное признание после непростого периода в жизни рэпера. В комментариях поклонники поздравляют его с возвращением и признаются, что давно ждали новой музыки.

Отдельное внимание привлёк внешний вид исполнителя. На новых снимках Matrang выглядит заметно спокойнее, чем на скандальных видео из Таиланда, а его фирменные брови, которые он когда-то сбрил, снова на месте.