Брови отросли, музыка вернулась: Matrang прервал трёхлетнее молчание после рехаба
Рэпер Matrang впервые за три года вышел на связь и выпустил новую песню
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ matrang_mg
Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) впервые за почти три года появился в собственных соцсетях после длительного лечения в рехабе. Исполнитель хита «Медуза» опубликовал свежие фотографии и неожиданно представил новую песню «Но забудь», прервав продолжительную паузу в творчестве.
«Даже не знаю, что сказать, кроме…» — коротко написал музыкант, сопроводив публикацию новым треком.
В композиции артист обращается к поклонникам и размышляет о пережитом за время своего отсутствия. Слова песни многие слушатели восприняли как личное признание после непростого периода в жизни рэпера. В комментариях поклонники поздравляют его с возвращением и признаются, что давно ждали новой музыки.
Отдельное внимание привлёк внешний вид исполнителя. На новых снимках Matrang выглядит заметно спокойнее, чем на скандальных видео из Таиланда, а его фирменные брови, которые он когда-то сбрил, снова на месте.
Ранее Life.ru рассказывал о непростом периоде в жизни рэпера после его отъезда из России. В 2023 году артист сообщил об избиении во Владикавказе, после чего перебрался в Таиланд. Там он публиковал странные видео, просил у поклонников деньги и конфликтовал с коллегами. В феврале 2024-го Matrang объявил, что больше не намерен заниматься музыкой, поскольку устал от публичности. Однако вскоре вернулся в Москву, где родственники организовали ему лечение. Сестра музыканта подтверждала проблемы с запрещёнными веществами.
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