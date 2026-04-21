21 апреля, 14:00

Брови на месте: Появилось первое видео с Матрангом спустя 2,5 года в рехабе

Рэпер Матранг появился в соцсетях спустя 2,5 года после заточения в рехаб

Рэпер Матранг появился в соцсетях после двух лет лечения от зависимостей. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / x.nattaa

Рэпер Матранг появился в соцсетях после двух лет лечения от зависимостей. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / x.nattaa

Рэпер Матранг (Алан Хадзарагов) впервые за 2,5 года появился в соцсетях. Видео с 31-летним исполнителем опубликовала его сестра Наталья Хадзарагова. На кадрах музыкант выглядит хорошо: набрал мышечную массу, отрастил волосы и вернул прежнюю небритость. Поклонники отметили, что брови у артиста на месте, а значит, лечение идёт успешно.

Рэпер Матранг появился в соцсетях после двух лет лечения от зависимостей. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / x.nattaa

Matrang — российский рэп- и поп-исполнитель осетинского происхождения, прославившийся в 2017 году благодаря вирусному хиту «Медуза», который занял первые места в чартах. Его необычная внешность и спокойная манера исполнения выделяли его среди других рэперов. Однако после взлёта карьера пошла на спад, а в 2022 году он был задержан за хранение наркотиков и приговорён к реальному сроку.

Покинувшего Россию певца Matrang задержали в Таиланде
Покинувшего Россию певца Matrang задержали в Таиланде

Напомним, Матранг больше двух лет провёл в дорогостоящем рехабе, куда его устроили родственники после скандальных выходок в Таиланде в начале 2024 года. Тогда он вёл себя неадекватно: ругался с местными, сбрил брови, наехал на коллегу рэпера Басту (Василия Вакуленко) и просил деньги у фанатов, так как не хватало даже на еду. Семья долго не могла с ним связаться. Сестре чудом удалось уговорить брата вернуться в Россию — она встретила его в аэропорту, откуда он сразу поехал в рехаб.

Анастасия Никонорова
