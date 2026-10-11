Репетитор-призрак: Школьники выбирают преподавателя по анкете, но получают незнакомца

В России школьники, готовящиеся к ОГЭ и ЕГЭ, стали сталкиваться с подменой репетиторов во время онлайн-занятий. Некоторые образовательные компании размещают анкеты одних преподавателей, а после оформления заявки направляют к ученикам совершенно других специалистов.

Схема начинается с поиска репетитора: школьник или его родители выбирают понравившегося педагога и оставляют заявку. Однако дальнейшее общение берёт на себя администратор компании, который самостоятельно подбирает преподавателя из внутренней базы, не учитывая первоначальный выбор клиента.

Назначенного репетитора просят представиться чужим именем и не включать камеру во время занятий. При этом ученикам запрещают записывать уроки, а родителям не позволяют напрямую связаться с преподавателем. В результате семья может даже не подозревать, что занятия проводит другой человек.

С проблемами сталкиваются и сами педагоги. Один из преподавателей рассказал, что после увольнения из подобной компании решил самостоятельно заниматься с учениками, однако бывший работодатель обвинил его в переманивании клиентов.

По словам мужчины, компания также не выплатила ему более 30 тысяч рублей за проведённые занятия. Об обстоятельствах предполагаемой схемы и жалобах преподавателей сообщает Baza.

Ранее Life.ru рассказывал, как погоня за отличными оценками может привести школьников к стрессу и эмоциональному выгоранию. Психолог объяснил, что постоянное требование пятёрок снижает мотивацию детей, вызывает тревожность и может привести к потере интереса к учёбе. Специалист посоветовал родителям не превращать отметки в самоцель, а поддерживать любознательность ребёнка и обращать внимание на его эмоциональное состояние.