Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «решающих неделях или месяцах» в противостоянии с Россией и аналогичная риторика других европейских стран являются сигналом Киеву сохранять линию фронта любой ценой. Военный журналист и автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил «Газете.ru», что за этими словами скрывается ставка Европы на продолжение боевых действий на Украине.

По словам аналитика, таким образом европейские лидеры готовят общество к тому, что расходы на Украину, закупки оружия и антироссийская мобилизация входят в новую фазу. Формулировка «решающие месяцы» позволяет требовать денег и дисциплины без указания конкретной финишной черты.

Подобным образом действуют и власти Польши, делая упор на страх и нагнетание. Это помогает объяснять дорогую милитаризацию в условиях дефицита бюджета, поддерживать готовность общества к затратам и использовать Россию как универсальное оправдание для отказа от прежнего уровня социальной стабильности.

Для Киева подобные заявления означают не обещание скорого результата, а команду держаться и компенсировать дефициты новыми поставками. Однако Звинчук отмечает, что за громкими словами Мерца нет конкретики или гарантий достаточной поддержки. Украина фактически превращается в главный аргумент внутренней политики европейских стран, а поддержка Киева становится способом продлить кредит доверия к прежней стратегии.

Эксперт подчёркивает, что «решающий момент» выглядит не как ожидаемый военный перелом, а как попытка удержать общественный консенсус. Отсутствие у европейцев единой стратегии и реалистичной цели вынуждает их использовать риторику эскалации для оправдания новых расходов, перекладывая экономические издержки на собственных граждан под предлогом внешней угрозы.

Ранее Мерц заявил, что ближайшие недели и месяцы может сложиться критический момент для сохранения «свободы и мира» в Европе. Кроме того, канцлер Германии заявил о намерении продолжить поддержку Украины. Мерц считает, что европейские политики должны разъяснять гражданам, что этот курс отвечает их интересам.