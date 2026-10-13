«Решение несомненно глупое»: Вассерман пожаловался на трудности из-за обета целомудрия

Анатолий Вассерман признался, что считает ошибкой решение дать обет целомудрия и до сих пор сожалеет о нём. В беседе с «Абзацем» он рассказал, что добровольное ограничение создало ему немало трудностей не только в личной, но и в профессиональной жизни.

«Жалею постоянно, но, к сожалению, я слишком упрям и поэтому не поменял своё решение. Но решение, несомненно, глупое, и сложностей из-за этого было много», — признался Вассерман.

По его словам, отсутствие романтического опыта оставило серьёзные пробелы в понимании человеческих взаимоотношений. Это оказалось особенно заметно в политическом консультировании, где необходимо разбираться в мотивах и поступках других людей.

Вассерман подчеркнул, что молодым людям не стоит следовать его примеру. Он убеждён, что подобные добровольные ограничения не дают человеку никаких преимуществ.

«Могу посоветовать молодёжи не брать с меня пример. Никакой пользы обет целомудрия не приносит. Он ничего не решает и ничему не помогает», — заключил он.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, что прекратил общение с родственниками и друзьями, живущими на Украине. В интервью Ксении Собчак он признался, что после начала боевых действий перестал поддерживать связь даже с родным братом. По словам Вассермана, он опасается, что контакты с ним могут создать близким проблемы.