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Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:36

«Решение принято на уровне ЕС»: Почему Испания отказалась от СПГ из России

Эксперт Пикин объяснил отказ Испании от российского СПГ решением Евросоюза

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Испания отказывается от российского сжиженного природного газа из-за общеевропейских ограничений и риска крупных штрафов. Несмотря на заинтересованность в поставках, Мадрид не станет искать способы обойти запрет, полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Это решение идёт не от Испании, а было принято на уровне ЕС», — подчеркнул он в беседе с НСН.

По словам специалиста, европейская система контроля делает нарушение ограничений слишком дорогим: штрафы могут многократно превышать стоимость приобретённого топлива. Поэтому он не ожидает попыток сохранить закупки в обход установленных правил. Подчиниться требованиям придётся и Венгрии со Словакией, которые также заинтересованы в российских энергоресурсах.

Для российского СПГ закрытие европейского рынка означает возможность перенаправить поставки другим покупателям. В отличие от трубопроводного газа, сжиженный не привязан к конкретному маршруту и может доставляться в различные приёмные терминалы.

«Очень большая проблема»: ЕС предупредили о последствиях отказа от российского СПГ
«Очень большая проблема»: ЕС предупредили о последствиях отказа от российского СПГ

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил, что страна намерена прекратить закупки российского СПГ с 1 января 2027 года, хотя у местных компаний остаются долгосрочные контракты. Министр также заявил, что испанские мощности по хранению и переработке сжиженного газа позволят помогать другим европейским странам с поставками от альтернативных партнёров.

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Борис Эльфанд
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