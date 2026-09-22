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Опубликовано 22 сентября, 09:48

Решения форума «Диалог о фейках 4.0» будут востребованы в жизни, заявил Путин

Путин поприветствовал участников форума «Диалог о фейках 4.0»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам и гостям четвёртого Международного форума «Диалог о фейках 4.0», который стартовал в Москве. Текст приводится на сайте Кремля.

«Создание современных стандартов и правил, направленных на обеспечение надёжной защиты и конфиденциальности информации, повышение эффективности противодействия цифровым рискам, приобретает особое значение. Уверен, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, а его решения и рекомендации будут востребованы на практике», — отметил глава государства.

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Напомним, форум «Диалог о фейках 4.0» проходит 22 сентября в Москве. Его участники обсуждают распространение дезинформации, использование генеративного ИИ для создания фейков, кибермошенничество и способы защиты пользователей и цифровых платформ.

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Татьяна Миссуми
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