Решения форума «Диалог о фейках 4.0» будут востребованы в жизни, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам и гостям четвёртого Международного форума «Диалог о фейках 4.0», который стартовал в Москве. Текст приводится на сайте Кремля.

«Создание современных стандартов и правил, направленных на обеспечение надёжной защиты и конфиденциальности информации, повышение эффективности противодействия цифровым рискам, приобретает особое значение. Уверен, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, а его решения и рекомендации будут востребованы на практике», — отметил глава государства.

Напомним, форум «Диалог о фейках 4.0» проходит 22 сентября в Москве. Его участники обсуждают распространение дезинформации, использование генеративного ИИ для создания фейков, кибермошенничество и способы защиты пользователей и цифровых платформ.