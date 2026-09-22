Сначала шум, потом тишина: Лавров описал схему новостей о «российских дронах» в Европе

Западные СМИ используют сообщения о появлении беспилотников в Европе для выдвижения бездоказательных обвинений в адрес России, заявил Сергей Лавров. Об этом глава МИД РФ рассказал на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве.

По словам министра, в европейском информационном поле регулярно возникают сообщения об аппаратах, которые связывают с Москвой ещё до установления их происхождения.

«Сегодня стала модной в западных медиа тема российских дронов, которые якобы появляются то тут, то там в странах Европы», — отметил он.

Лавров заметил, что последующие уточнения уже не получают сопоставимого внимания. По его словам, через несколько дней громкая история исчезает из центральной повестки, даже если первоначальные выводы не находят подтверждения. При этом, подчеркнул дипломат, подобные сообщения могут сопровождаться реальными политическими решениями. В качестве примера он привёл Германию, где после истории с беспилотником последовали меры в отношении российских дипломатических и культурных структур.

Глава МИД охарактеризовал такой подход как быстрое распространение резонансной версии при ограниченном внимании к альтернативным сведениям. После спада интереса, добавил он, последующие уточнения оказываются значительно менее заметными.

Ранее Лавров уже комментировал спор вокруг обнаруженного в Германии БПЛА. В начале сентября Life.ru писал, что министр назвал обвинения Москвы в связи с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле неподтверждёнными.