Плавучие атомные станции могут стать «хитом мирового энергорынка», считает министр экономического развития Максим Решетников. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам министра, интерес к таким проектам связан с дефицитом электроэнергии в прибрежных странах. Решетников также упомянул развитие российского ледокольного флота и строительство плавучих станций для крупного промышленного проекта в зоне Северного морского пути.

Россия уже эксплуатирует плавучую АЭС «Академик Ломоносов» в Певеке на Чукотке. Новые плавучие энергоблоки предназначены для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината.

В августе Владимир Путин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции на международном рынке строительства АЭС, и связал это с компетенциями страны по всей цепочке ядерной энергетики.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал плавучие АЭС возможным направлением сотрудничества России со странами Африки. По его словам, такие объекты привлекают потенциальных партнёров относительно небольшими сроками создания, компактностью и стоимостью.