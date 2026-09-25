Решетников: Россияне ездят по стране в 11 раз реже американцев

На одного жителя России приходится в среднем лишь 0,63 туристической поездки по стране в год. Для сравнения: в США этот показатель достигает примерно семи, а в Японии — почти десяти поездок.

Таким образом, американцы путешествуют внутри своей страны примерно в 11 раз чаще россиян, а японцы — почти в 16 раз. Такие данные привёл глава Минэкономразвития Максим Решетников во время лекции для студентов РГУТИС.

«Это говорит о большом нераскрытом потенциале внутреннего рынка», — подчеркнул министр.

По итогам 2025 года число туристических поездок по России увеличилось на 2,2% и достигло 92 миллионов. Именно внутренние направления формируют основную часть спроса.

При этом выездной турпоток рос заметно быстрее — почти на 9%, до 30 миллионов поездок. Поэтому одной из основных задач Решетников назвал переориентацию части отдыхающих с зарубежных курортов на российские направления.

Ранее Владимир Путин поставил задачу увеличить число туристических поездок по России до 140 миллионов в год к 2030 году. Президент подчеркнул, что отдых внутри страны должен быть удобным, безопасным и интересным, а также помогать россиянам знакомиться с культурой и историей регионов.