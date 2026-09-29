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Опубликовано 29 сентября, 13:13

Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20 в США

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли стран G20 в США. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Переговоры пройдут в Милуоки 30 сентября и 1 октября. Участники обсудят вопросы международной торговли в формате «Группы двадцати».

«Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли «Группы двадцати». Мероприятие состоится в США, г. Милуоки», — заявили в ведомстве.

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Анастасия Никонорова
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