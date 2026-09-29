Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20 в США

Министр экономического развития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли стран G20 в США. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Переговоры пройдут в Милуоки 30 сентября и 1 октября. Участники обсудят вопросы международной торговли в формате «Группы двадцати».

«Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли «Группы двадцати». Мероприятие состоится в США, г. Милуоки», — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Майами по приглашению американского лидера. Он рассказал, что вопрос ещё рассматривается.