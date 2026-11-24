Беременность не должна становиться поводом для отказа от откровенных нарядов. Такое мнение выразила модель Анастасия Решетова на премии Voice Man Awards, передаёт «Звездач». В качестве примера знаменитость привела певицу Рианну.

Ещё в 2022 году Рианна снялась в смелых образах для обложки Vogue на последних сроках беременности. Тогда певица призналась, что не собирается стесняться изменений своего тела и отказываться от любимых нарядов ради традиционной одежды для будущих мам.

По словам Решетовой, именно исполнительница хита Umbrella запомнилась ей наиболее эффектными образами во время ожидания ребёнка. При этом модель призналась, что напрямую не вдохновлялась стилем зарубежной звезды.

«Я считаю, беременность нужно сексуализировать и популяризировать как можно сильнее», — заявила Решетова.

Для 30-летней знаменитости появление на премии стало первым выходом в свет после свадьбы. Сейчас бывшая возлюбленная Тимати готовится стать мамой во второй раз.