Западные страны до сих пор не выработали реалистичного плана завершения украинского конфликта, продолжая рассчитывать на военную победу Киева, перспективы которой становятся всё менее очевидными. Такое мнение высказал директор Евразийской программы Института Куинси* Анатоль Ливен в подкасте Always at War. Его оценки приводит американское издание Responsible Statecraft.

По мнению аналитика, конфликт приобрёл затяжной характер, а многочисленные заявления о скором достижении мира пока не привели к прекращению боевых действий. Несмотря на значительную поддержку Украины со стороны США и европейских государств, добиться заявленных военных целей Киеву не удалось.

Ливен обратил внимание на тяжёлые демографические последствия боевых действий. По его оценке, Украина могла потерять от 200 до 250 тысяч человек погибшими, миллионы граждан покинули страну, а рождаемость резко сократилась. При этом эксперт не исключил, что значительная часть уехавших уже не вернётся.

«Население страны могло сократиться вдвое по сравнению с 1990 годом», — отметил специалист.

Эксперт считает, что западные политики и часть средств массовой информации продолжают поддерживать ожидания военной победы, не уделяя достаточного внимания реальной обстановке. По его мнению, подобные представления мешают своевременно оценивать возможности дипломатического урегулирования.

Ливен напомнил, что большинство войн в истории завершались не безоговорочной победой одной из сторон, а компромиссными договорённостями. Поэтому он предлагает рассматривать сохранение украинской государственности и создание условий для восстановления страны как возможный положительный результат переговоров.

«Компромиссный мир, который обеспечит Киеву суверенитет, а украинцам позволит восстановить страну и вернуться на родину, — это и есть победа для Украины», — отмечается в публикации Responsible Statecraft.

В материале также приводятся данные опросов, согласно которым сторонников скорейшего завершения конфликта среди украинцев больше, чем тех, кто выступает за продолжение боевых действий до достижения полной военной победы. Авторы считают, что западным правительствам необходимо учитывать эти настроения при формировании дальнейшей политики.

Ранее Life.ru сообщал, что Анатоль Ливен призвал Киев признать невозможность возвращения контролируемых Россией территорий военным путём. В августе 2026 года аналитик заявил, что украинскому руководству, вероятно, придётся фактически согласиться с сохранением сложившегося территориального положения. По его мнению, продолжение боевых действий и ухудшение экономической ситуации осложняют возможности Киева на будущих переговорах.

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