Республиканцы пригрозили Трампу блокировкой $350 млрд для Пентагона

Президент США Дональд Трамп рискует столкнуться с сопротивлением собственных однопартийцев при попытке добиться дополнительного финансирования Пентагона. Группа республиканцев в Палате представителей пригрозила заблокировать выделение как минимум 350 миллиардов долларов на военные расходы, если Белый дом не ужесточит санкционную политику в отношении России. Об этом пишет The Hill.

Главной причиной недовольства конгрессменов стала договорённость Трампа с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для реализации сделки Минфин США разрешил операции с российским дизелем, сделав исключение из действующего санкционного режима до 7 апреля 2027 года. Республиканцы, выступающие за поддержку Украины, требуют отменить эти послабления.

Дополнительные разногласия вызвали сообщения об ограничении доступа Киева к американским разведданным и спутниковым системам. Ряд законодателей считает, что подобные решения ослабляют украинскую сторону. Конгрессмен от Небраски Дон Бейкон предупредил, что при сохранении нынешнего курса администрация может лишиться поддержки республиканцев не только по военному бюджету, но и по другим законодательным инициативам.

К недовольным присоединился представитель Пенсильвании Брайан Фицпатрик. Он заявил, что отказ восстановить доступ Украины к спутниковым технологиям будет иметь последствия. Кроме того, пятеро республиканцев, включая Бейкона и Фицпатрика, поддержали обращение к Трампу с требованием отказаться от послаблений для российского энергетического сектора.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет добивается одобрения масштабного увеличения оборонных расходов. Администрация рассчитывает получить не менее 350 миллиардов долларов сверх основного военного бюджета. Средства планируется направить в том числе на системы противоракетной обороны, беспилотники, производство боеприпасов и модернизацию вооружений.

Противостояние может обостриться после ноябрьских выборов в Конгресс, когда начнётся так называемая сессия «хромой утки». В этот период до вступления в должность нового состава парламента продолжают работать действующие законодатели, включая тех, кто проиграл выборы или решил не переизбираться. По оценке The Hill, подобные обстоятельства способны осложнить Белому дому переговоры с республиканцами, которые уже не опасаются последствий конфликта с президентом для своей дальнейшей политической карьеры.

Помощник одного из республиканских конгрессменов рассказал изданию, что давление Капитолия может вынудить администрацию пересмотреть свою позицию. По его словам, среди законодателей достаточно тех, кто вскоре покинет Конгресс и потому почувствует себя свободнее при голосовании против инициатив Трампа. Однако официального решения о блокировке финансирования Пентагона пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Конгрессе США подготовили законопроект о блокировке договорённостей Трампа с Россией по дизельному топливу. Инициатива предусматривает отмену разрешений на операции с российскими энергоносителями и запрет на выдачу новых лицензий. Кроме того, авторы документа предложили ограничить инвестиции американских государственных структур в российскую энергетику и обязать администрацию ввести дополнительные санкции против отрасли.