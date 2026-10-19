Своя выгода дороже санкций: Рубио объяснил решение Трампа по российскому дизелю

Президент США Дональд Трамп разрешил поставки российского дизельного топлива на мировой рынок исключительно ради американских интересов, а не для поддержки Москвы или давления на Киев. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил в интервью Breitbart News.

По словам главы Госдепартамента, американская экономика нуждается в увеличении предложения дизельного топлива на мировом рынке. Именно поэтому Трамп согласился на 30-дневное послабление санкционного режима, позволяющее нарастить экспорт нефтепродуктов из России.

«Это повлияет на США и поможет нашей стране. Это также поможет другим странам, и наш президент принял такое решение не потому, что это плохо для Украины или хорошо для России, а потому что это хорошо и важно для США», — пояснил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что приоритетом Вашингтона остаются собственные экономические интересы. По его словам, американская администрация не стремится намеренно навредить другим государствам, однако в случае противоречий будет выбирать решения, выгодные Соединённым Штатам.

Рубио также напомнил, что Вашингтон уже прибегал к подобным мерам. На фоне напряжённой ситуации на энергетическом рынке дополнительные объёмы дизеля должны помочь американской экономике и другим странам, испытывающим проблемы с топливом.

Ранее Life.ru сообщал, что российское дизельное топливо может поступить на рынок США уже в ближайшие две недели. Договорённость о поставках появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Россия планирует отправить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизеля в октябре, 500 тысяч тонн в ноябре и около миллиона тонн в декабре.